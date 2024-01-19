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В НАЗК підтвердили висновки експертів КНДІСЕ, що удар по Чернігову в серпні минулого року був нанесений ракетою "Іскандер-К"

В НАЗК підтвердили висновки експертів КНДІСЕ, що удар по Чернігову в серпні минулого року був нанесений ракетою "Іскандер-К"

Київ • УНН

 • 38741 перегляди

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) в Україні підтвердило, що російська ракета "Іскандер-К", виготовлена не раніше березня 2023 року, була використана під час атаки на Чернігів у серпні 2023 року.

Національне агентство з питань запобігання корупції додало до відкритої бази даних іноземних компонентів у зброї деталі крилатої ракети "Іскандер-К", якою росія вдарила по центру Чернігова 19 серпня 2023 року. Про це повідомляє НАЗК, пише УНН.

Деталі

База поповнилася 4 новими компонентами з блоку глобальної навігаційної супутникової системи СН-99 крилатої ракети 9М727 "Іскандер-К", яка вбила сім людей, у тому числі шестирічну дівчинку. Ще понад 150 осіб тоді постраждало. Крім того, експертами було визначено, що ракета була виготовлена не раніше березня 2023 року, а значить цілком ймовірно, що ці компоненти були поставлені агресору вже після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну

 - йдеться у повідомленні НАЗК.

Додатково

Першими про те, що удар по Чернігову 19 серпня був нанесений саме ракетою "Іскандер-К" повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.

За його словами, група спеціалістів КНДІСЕ працювала безпосередньо на місці події у Чернігові та встановила факт використання росіянами саме ракети "Іскандер-К".

"Ідентифікувати зброю вдалося за результатами аналізу фото та відеоматеріалів, дослідження частин і уламків ракети, а також встановлення типу уражаючих елементів бойової частини. Версія щодо використання балістичної ракети була спростована після аналізу відеоматеріалів та виявлення типових для ракети "Іскандер-К" уражаючих елементів, зовні вони виглядають, як невеликі прямокутники визначених розмірів", - розповів Рувін.

За його словами, ці елементи вдалося знайти у тротуарній плитці на площі перед Чернігівським обласним академічним українським музично-драматичним театром ім. Т.Г. Шевченка.

Як зазначив Олександр Рувін, важливо відзначити, що загалом кожен тип ракети має індивідуальний зовнішній вигляд і технічні характеристики уражаючих елементів, тому ідентифікація використаної 19 серпня російськими агресорами зброї була однозначною.

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