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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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росіяни захопили неушкоджену систему ATACMS та вивчають, як вона працює – Reuters

Київ • УНН

 • 30593 перегляди

В рф стверджують, що захопили неушкоджену систему наведення з американської ракети ATACMS і аналізують технологію, щоб виявити вразливі місця і вдосконалити свої заходи протидії таким ракетам.

росіяни захопили неушкоджену систему ATACMS та вивчають, як вона працює – Reuters

Reuters пише, що одне із росЗМІ повідомило, начебто російські військові захопили неушкоджену систему наведення від американської ракети далекої дії ATACMS і зараз аналізують технології США, використані в ній, передає УНН.

Деталі

На опублікованих росЗМІ відеозаписах відображено експерта зі зброї з закритим обличчям, який аналізує предмет, який, за його твердженнями, є системою наведення з ракети ATACMS, ймовірно, знищеної російськими силами. Агентство Reuters не змогло підтвердити достовірність показаного обладнання.

Експерт демонструє маркування на задній панелі GPS-системи наведення, зазначаючи, що вона була виготовлена для американської армії в Алабамі. Він зауважує, що захоплене обладнання дозволить росії дослідити управління ракетами в польоті.російський полковник у відставці Віктор Литовкін повідомив, що москва планує виявити потенційні вразливості цих технологій та використовувати ці дані для посилення своїх засобів перехоплення ракет ATACMS.

"Ми можемо переналаштувати наші зенітно-ракетні комплекси, які повинні збивати її (ракету), і ми можемо переналаштувати та точно налаштувати наші системи радіоелектронної боротьби проти цієї ракети", - сказав Литовкін.

Нагадаємо 

Від початку цієї доби, 1 липня, станом на 16:00 на фронті відбулось вже 121 бойове зіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку. Також гаряче було і на Сіверському напрямку, де тільки біля Білогорівки росіяни атакували 11 разів. Крім того, армія рф знову намагається просунутися до Часового Яру Донецької області. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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