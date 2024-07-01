Генштаб: росіяни намагаються просунутися до Часового Яру, 11 разів атакували в районі Білогорівки та 8 - біля села Макіївка

Від початку цієї доби, 1 липня, станом на 16:00 на фронті відбулось вже 121 бойове зіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку. Також гаряче було і на Сіверському напрямку, де тільки біля Білогорівки росіяни атакували 11 разів. Крім того, армія рф знову намагається просунутися до Часового Яру Донецької області. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає УНН.

Найбільше боїв від початку цієї доби відбувається на Покровському напрямку. Водночас російські окупанти не полишають активних спроб зламати нашу оборону на Сіверському, Торецькому, Лиманському та Куп’янському напрямках. Загалом, по всій лінії фронту сталося вже 121 бойове зіткнення - йдеться у повідомленні Генштабу.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками станом на 16:00 наступна:

На Харківському напрямку українські захисники відбивали шість штурмових дій противника в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та Липці. Тривають два боєзіткнення. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 11 разів - на локаціях Синьківки, Стельмахівки, Піщаного, Берестового і Степової Новоселівки. По Куп’янську Вузловому і Лісній Стінці била КАБами російська авіація.

На Лиманському напрямку загарбники не полишають спроб просунутися в бік Макіївки, Греківки та Невського. Загалом - 13 атак. Лише біля села Макіївка відбувалися вісім ворожих штурмів. Ситуація під контролем Сил оборони.

Гаряче і на Сіверському напрямку, де кількість бойових зіткнень зросла до 18. Наші воїни відбивають штурмові дії агресора в районах Білогорівки (тільки біля цього селища росіяни вчиняли 11 атак), Івано-Дар’ївки, Спірного, Виїмки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку російські війська від Бахмута знову намагаються просунутися до Часового Яру (мікрорайон Новий) і Кліщіївки. Наші воїни стали на заваді п’ятьом штурмовим діям ворога.

На Торецькому напрямку загарбники починали 13 атак - в бік міста Торецьк, населених пунктів Північне, Південне та Нью-Йорк. Чотири боєзіткнення тривають. Ситуація контрольована.

Уже тривалий час найбільше бойових зіткнень відбувається на Покровському напрямку: з початку цієї доби - 37 (із них тривають 12). Найбільшу активність загарбник виявляє в районі Новоолександрівки - біля цього села сьогодні обліковано вже 13 російських атак. Також гарячі ділянки фронту цього дня в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Воздвиженка, Євгенівка, Нетайлове, Восход, Сокіл. По Вовчому ворог бив двома КАБами, по Олександрополю застосував некеровані авіаційні ракети.

На Курахівському напрямку Сили оборони України відбивали шість штурмових спроб росіян біля Красногорівки, Костянтинівки, Георгіївки.

На Времівському напрямку противник отримує відсіч біля населених пунктів Водяне, Урожайне і Макарівка. Тут, з початку дня, зафіксовано вісім штурмових спроб агресора.

На Оріхівському напрямку під ударами НАРів опинилися райони н.п. Роботине й Лобкове. Окупанти намагаються просунутися з Новопокровки на Новоданилівку, отримують гідну відсіч.

На Придніпровському напрямку відбулися три бойові зіткнення на плацдармах, безуспішно для ворога.

На решті напрямків – без суттєвих змін, додали у Генштабі.

"Підрозділи Сил оборони мужньо стримують ворожі спроби просування у глибину території України, завдають окупантам вогневого ураження та виснажують його по всій лінії фронту", - запевнили у Генштабі.

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