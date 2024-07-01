С начала этих суток, 1 июля, по состоянию на 16:00 на фронте состоялось уже 121 боевое столкновение. Больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении. Также горячо было и на Северском направлении, где только возле Белогоровки россияне атаковали 11 раз. Кроме того, армия рф снова пытается продвинуться к Часовому Яру Донецкой области. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает УНН.

Больше всего боев с начала этих суток происходит на Покровском направлении. В то же время российские оккупанты не оставляют активных попыток сломать нашу оборону на Северском, Торецком, Лиманском и Купянском направлениях. В общем, по всей линии фронта произошло уже 121 боевое столкновение - говорится в сообщении Генштаба.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям по состоянию на 16:00 следующая:

На Харьковском направлении украинские защитники отражали шесть штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Глубокое, Волчанск и Липцы. Продолжаются два боестолкновения. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении враг атаковал 11 раз - на локациях Синьковки, Стельмаховки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки. По Купянску Узловому и Лесной Стенке била КАБами российская авиация.

На Лиманском направлении захватчики не оставляют попыток продвинуться в сторону Макеевки, Грековки и Невского. В общем - 13 атак. Только возле села Макеевка происходили восемь вражеских штурмов. Ситуация под контролем Сил обороны.

Горячо и на Северском направлении, где количество боевых столкновений возросло до 18. Наши воины отражают штурмовые действия агрессора в районах Белогоровки (только возле этого поселка россияне совершали 11 атак), Ивано-Дарьевки, Спирного, Выемки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении российские войска от Бахмута снова пытаются продвинуться к Часовому Яру (микрорайон Новый) и Клещеевке. Наши воины помешали пяти штурмовым действиям врага.

На Торецком направлении захватчики начинали 13 атак - в сторону города Торецк, населенных пунктов Северное, Южное и Нью-Йорк. Четыре боестолкновения продолжаются. Ситуация контролируемая.

Уже длительное время больше всего боевых столкновений происходит на Покровском направлении: с начала этих суток - 37 (из них продолжаются 12). Наибольшую активность захватчик проявляет в районе Новоалександровки - возле этого села сегодня учтено уже 13 российских атак. Также горячие участки фронта в этот день в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Воздвиженка, Евгеновка, Нетайлово, Восход, Сокол. По Волчьему враг бил двумя КАБами, по Александрополю применил неуправляемые авиационные ракеты.

На Кураховском направлении Силы обороны Украины отражали шесть штурмовых попыток россиян возле Красногоровки, Константиновки, Георгиевки.

На Времовском направлении противник получает отпор возле населенных пунктов Водяное, Урожайное и Макаровка. Здесь, с начала дня, зафиксировано восемь штурмовых попыток агрессора.

На Ореховском направлении под ударами НАРов оказались районы н.п. Роботино и Лобково. Оккупанты пытаются продвинуться с Новопокровки на Новоданиловку, получают достойный отпор.

На Приднепровском направлении состоялись три боевых столкновения на плацдармах, безуспешно для врага.

На остальных направлениях - без существенных изменений, добавили в Генштабе.

"Подразделения Сил обороны мужественно сдерживают вражеские попытки продвижения в глубину территории Украины, наносят оккупантам огневое поражение и истощают его по всей линии фронта", - заверили в Генштабе.

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