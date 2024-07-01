Reuters пишет, что одно из росСМИ сообщило, будто российские военные захватили неповрежденную систему наведения от американской ракеты дальнего действия ATACMS и сейчас анализируют технологии США, использованные в ней, передает УНН.

Детали

На опубликованных росСМИ видеозаписях запечатлен эксперт по оружию с закрытым лицом, анализирующий предмет, который, по его утверждениям, является системой наведения с ракеты ATACMS, вероятно, уничтоженной российскими силами. Агентство Reuters не смогло подтвердить достоверность показанного оборудования.

Эксперт демонстрирует маркировку на задней панели GPS-системы наведения, отмечая, что она была изготовлена для американской армии в Алабаме. Он отмечает, что захваченное оборудование позволит России исследовать управление ракетами в полете. российский полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил, что москва планирует выявить потенциальные уязвимости этих технологий и использовать эти данные для усиления своих средств перехвата ракет ATACMS.

"Мы можем перенастроить наши зенитно-ракетные комплексы, которые должны сбивать ее (ракету), и мы можем перенастроить и точно настроить наши системы радиоэлектронной борьбы против этой ракеты", - сказал Литовкин.

Напомним

С начала этих суток, 1 июля, по состоянию на 16:00 на фронте состоялось уже 121 боевое столкновение. Больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении. Также горячо было и на Северском направлении, где только возле Белогоровки россияне атаковали 11 разв. Кроме того, армия рф снова пытается продвинуться к Часовому Яру Донецкой области.