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росіяни не роблять висновків, як потужно можуть втрачати авіацію, намагаються вишукувати нові пускові рубежі - Гуменюк

Київ • УНН

 • 29714 перегляди

російська авіація продовжує бомбардування півдня України, намагаючись доводити, що ще мають потенціал в повітрі

На півдні України спостерігається активність ворожої тактичної авіації. Російські окупанти намагаються вишукувати нові пускові рубежі та доводити, що вони ще мають потенціал в повітрі. Про це сказала начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону у суботу, передає кореспондент УНН.

Активність ворожої тактичної авіації, на жаль, все одно проглядається. Не роблять вони висновків з того, як потужно можуть втрачати свою авіацію на південному напрямку. Вони намагаються вишукувати нові пускові рубежі, доводити, що вони ще мають потенціал в повітрі. Зокрема, так й виглядало вчорашнє бомбардування Херсона, яким вони намагалися довести, що тактична авіація в них ще при зброї…

- сказала Гуменюк.

Доповнення

Українські підрозділи 14 січня збили над Азовським морем російський літак А-50.

У грудні 2023 року  сили протиповітряної оборони збили три російські винищувача-бомбардувальника Су-34 на південному напрямку.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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