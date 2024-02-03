росіяни не роблять висновків, як потужно можуть втрачати авіацію, намагаються вишукувати нові пускові рубежі - Гуменюк
Київ • УНН
російська авіація продовжує бомбардування півдня України, намагаючись доводити, що ще мають потенціал в повітрі
На півдні України спостерігається активність ворожої тактичної авіації. Російські окупанти намагаються вишукувати нові пускові рубежі та доводити, що вони ще мають потенціал в повітрі. Про це сказала начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону у суботу, передає кореспондент УНН.
Активність ворожої тактичної авіації, на жаль, все одно проглядається. Не роблять вони висновків з того, як потужно можуть втрачати свою авіацію на південному напрямку. Вони намагаються вишукувати нові пускові рубежі, доводити, що вони ще мають потенціал в повітрі. Зокрема, так й виглядало вчорашнє бомбардування Херсона, яким вони намагалися довести, що тактична авіація в них ще при зброї…
Доповнення
Українські підрозділи 14 січня збили над Азовським морем російський літак А-50.
У грудні 2023 року сили протиповітряної оборони збили три російські винищувача-бомбардувальника Су-34 на південному напрямку.