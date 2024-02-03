россияне не делают выводов, как мощно могут терять авиацию, пытаются выискивать новые пусковые рубежи - Гуменюк

На юге Украины наблюдается активность вражеской тактической авиации. Российские оккупанты пытаются выискивать новые пусковые рубежи и доказывать, что они еще имеют потенциал в воздухе. Об этом сказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в субботу, передает корреспондент УНН.

Активность вражеской тактической авиации, к сожалению, все равно просматривается. Не делают они выводов из того, как мощно могут терять свою авиацию на южном направлении. Они пытаются выискивать новые пусковые рубежи, доказывать, что они еще имеют потенциал в воздухе. В частности, так и выглядела вчерашняя бомбардировка Херсона, которой они пытались доказать, что тактическая авиация у них еще при оружии... - сказала Гуменюк.

Дополнение

Украинские подразделения 14 января сбили над Азовским морем российский самолет А-50.

В декабре 2023 года силы противовоздушной обороны сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении.