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россияне не делают выводов, как мощно могут терять авиацию, пытаются выискивать новые пусковые рубежи - Гуменюк

россияне не делают выводов, как мощно могут терять авиацию, пытаются выискивать новые пусковые рубежи - Гуменюк

Киев  •  УНН

03 февраль 2024, 07:42  •  7889 просмотра

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российская авиация продолжает бомбардировку юга Украины, пытаясь доказывать, что еще имеют потенциал в воздухе

На юге Украины наблюдается активность вражеской тактической авиации. Российские оккупанты пытаются выискивать новые пусковые рубежи и доказывать, что они еще имеют потенциал в воздухе. Об этом сказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в субботу, передает корреспондент УНН.

Активность вражеской тактической авиации, к сожалению, все равно просматривается. Не делают они выводов из того, как мощно могут терять свою авиацию на южном направлении. Они пытаются выискивать новые пусковые рубежи, доказывать, что они еще имеют потенциал в воздухе. В частности, так и выглядела вчерашняя бомбардировка Херсона, которой они пытались доказать, что тактическая авиация у них еще при оружии...

- сказала Гуменюк.

Дополнение

Украинские подразделения 14 января сбили над Азовским морем российский самолет А-50.

В декабре 2023 года силы противовоздушной обороны сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
sukhyi-su-34Су-34
nataliia-humeniukНаталья Гуменюк
azovskoe-moreАзовское море
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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