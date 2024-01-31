росіяни на ТОТ Запорізької області заборонили лікарям використовувати соцмережі
Київ • УНН
На ТОТ Запорізької області співробітникам лікарні забороняють користуватися соціальними мережами і погрожують звільненням. Це спроба запобігти витоку інформації про втрати російських військ.
На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни розпорядилися заборонити цивільному персоналу лікарень використовувати соцмережі. За порушення погрожують звільненням та притягненням до відповідальності. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Як зазначається, через значні втрати військ рф на Мелітопольському напрямку, де ворог намагається наступати поблизу Роботиного, цивільні лікарні переповнені російськими військовими.
Російські спецслужби побоюються витоку інформації про актуальний стан справ, тож вводять низку нових обмежень. Так, на цьому тижні цивільному персоналу лікарень було під підпис доведено розпорядження про заборону використання такого роду сервісів: YouTube, Facebook, Instagram та VPN.
За порушення таких обмежень окупанти погрожують звільненням та притягненням до відповідальності безпосереднього керівника.
Ще однією причиною заборони соцмереж в ЦНС називають бажання росіян максимально виокремити персонал з незалежного від окупантів інформаційного простору.
"Окупаційні адміністрації вбачають значну загрозу для свого існування в умовах відсутності тотального контролю над тим з яких джерел населення на даній території отримує інформацію", - вказав Центр нацспротиву.
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