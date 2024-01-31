россияне на ВОТ Запорожской области запретили врачам использовать соцсети

На временно оккупированной территории Запорожской области россияне распорядились запретить гражданскому персоналу больниц использовать соцсети. За нарушение угрожают увольнением и привлечением к ответственности. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, из-за значительных потерь войск рф на Мелитопольском направлении, где враг пытается наступать вблизи Роботино, гражданские больницы переполнены российскими военными.

Российские спецслужбы опасаются утечки информации об актуальном состоянии дел, поэтому вводят ряд новых ограничений. Так, на этой неделе гражданскому персоналу больниц было под подпись доведено распоряжение о запрете использования такого рода сервисов: YouTube, Facebook, Instagram и VPN. - говорится в сообщении ЦНС.

За нарушение таких ограничений оккупанты угрожают увольнением и привлечением к ответственности непосредственного руководителя.

Еще одной причиной запрета соцсетей в ЦНС называют желание россиян максимально выделить персонал из независимого от оккупантов информационного пространства.

"Оккупационные администрации видят значительную угрозу для своего существования в условиях отсутствия тотального контроля над тем, из каких источников население на данной территории получает информацию", - указал Центр нацсопротивления.

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