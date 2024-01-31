россияне на ВОТ Запорожской области запретили врачам использовать соцсети

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30 январь 2024, 08:56  •  129722 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30 январь 2024, 07:05  •  127287 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  148180 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  160841 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Платформа "Знаїмо" опубликовала советы по питанию в холодное время года.

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В 2023 году в Финляндии зарегистрировали рекордное количество новых электромобилей в 2023 году

В прошлом году в Финляндии было зарегистрировано около 29 500 единиц электромобилей, что стало абсолютным рекордом.

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Выявлены странные случаи передачи болезни Альцгеймера через медицинскую процедуру

Редкие случаи ранних симптомов болезни Альцгеймера могут быть связаны с лечением гормонами роста за несколько десятилетий до этого из-за возможной передачи бета-амилоидного белка во время медицинских процедур.

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Немецкие климатические активисты прекратят приклеивать себя на дорогах

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Итальянские фермеры вышли на демонстрацию с тракторами под Миланом в знак протеста против аграрной политики ЕС и влияния инфляции и налогов на цены на продукты питания, требуя установления реальных цен, отражающих истинную стоимость продуктов, а также встречи с правительством премьер-министра Малони.

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Телескоп Джеймса Уэбба сделал необычные снимки 19 близлежащих спиральных галактик

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Лето на Южном полюсе: украинские полярники показали, как выглядят зеленые склоны Антарктики

В Пакистане экс-премьера приговорили к 10 годам тюрьмы за разглашение гостайны

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был приговорен к 10 годам заключения за разглашение государственной тайны. Это произошло за несколько дней до выборов.

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В Пакистане экс-премьера приговорили к 10 годам тюрьмы за разглашение гостайны