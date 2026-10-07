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росія цього року витратить на війну рекордні $200 млрд - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1264 перегляди

Видатки росії на оборону у 2026 році можуть сягнути 17 трлн рублів. Дефіцит бюджету зросте понад 7 трлн рублів.

росія цього року витратить на війну рекордні $200 млрд - Bloomberg

росія цього року може встановити рекорд за обсягом військових витрат. москва суттєво збільшила фінансування війни порівняно з початковими бюджетними планами. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Диктатор володимир путін ухвалив рішення щодо збільшення витрат наприкінці минулого року. Це сталося після того, як він дійшов висновку, що переговори зі США на Алясці не призведуть до прийнятної угоди про припинення бойових дій.

Очікується, що до кінця 2026 року видатки на оборону сягнуть майже 17 трильйонів рублів (199 мільярдів доларів). Це приблизно на 40% більше, ніж передбачалося початковим планом, оголошеним урядом рф наприкінці 2025 року. Нинішня динаміка різко контрастує із ситуацією річної давності, коли москва планувала стримати зростання військових видатків, намагаючись скоротити дефіцит бюджету та відновити резерви, виснажені під час війни.

У січні кремль дійшов висновку, що досягнення угоди з Україною є недосяжним, а зусилля під проводом США не дали прориву. Після цього уряд рф почав прискорювати авансові виплати підприємствам оборонної промисловості та нарощувати інші пов’язані з війною видатки.

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В результаті прогнозований дефіцит бюджету на 2026 рік зріс до понад 7 трильйонів рублів (понад 81,9 мільярда доларів) порівняно з початково запланованими 3,8 трильйона рублів (близько 44,5 мільярда доларів). Додаткові видатки у 2026 році уряд фінансував за рахунок збільшення внутрішніх запозичень і продажу золота.

Згідно з бюджетними планами, військові видатки рф у 2027 році становитимуть 17,1 трильйона рублів (близько 200 млрд дол.). У 2028 році вони скоротяться до 16,6 трильйона рублів (близько 194 млрд дол.), а у 2029 році становитимуть 16,3 трильйона рублів (близько 190 млрд дол.).

"Уряд нарешті закладає в бюджет сценарій тривалої війни в Україні, але водночас все ще недооцінює її вартість. Утримувати номінальні витрати на оборону на незмінному рівні буде складно, оскільки війна на виснаження затягується, а витрати на військове виробництво зростають", – говорить економіст з питань Центральної та Східної Європи та росії Катерина Власова.

За її словами, наступного року витрати на війну знову перевищать запланований рівень, хоча перевищення буде меншим, ніж цього року. Це дозволить утримати дефіцит бюджету на рівні близько 3% ВВП.

росія збільшить військові витрати на третину у 2027 році – вони стануть найбільшими з часів СРСР29.09.26, 00:38 • 15661 перегляд

Ольга Розгон

Війна в УкраїніСвіт
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Bloomberg
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