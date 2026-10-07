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россия в этом году потратит на войну рекордные $200 млрд - Bloomberg

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Расходы россии на оборону в 2026 году могут достичь 17 трлн рублей. Дефицит бюджета вырастет более чем до 7 трлн рублей.

россия в этом году потратит на войну рекордные $200 млрд - Bloomberg

россия в этом году может установить рекорд по объёму военных расходов. москва существенно увеличила финансирование войны по сравнению с первоначальными бюджетными планами. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Диктатор владимир путин принял решение об увеличении расходов в конце прошлого года. Это произошло после того, как он пришёл к выводу, что переговоры с США на Аляске не приведут к приемлемому соглашению о прекращении боевых действий.

Ожидается, что к концу 2026 года расходы на оборону достигнут почти 17 триллионов рублей (199 миллиардов долларов). Это примерно на 40% больше, чем предусматривалось первоначальным планом, объявленным правительством рф в конце 2025 года. Нынешняя динамика резко контрастирует с ситуацией годичной давности, когда москва планировала сдержать рост военных расходов, пытаясь сократить дефицит бюджета и восстановить резервы, истощённые во время войны.

В январе кремль пришёл к выводу, что достижение соглашения с Украиной недостижимо, а усилия под руководством США не привели к прорыву. После этого правительство рф начало ускорять авансовые выплаты предприятиям оборонной промышленности и наращивать другие связанные с войной расходы.

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В результате прогнозируемый дефицит бюджета на 2026 год вырос до более чем 7 триллионов рублей (более 81,9 миллиарда долларов) по сравнению с первоначально запланированными 3,8 триллиона рубля (около 44,5 миллиарда долларов). Дополнительные расходы в 2026 году правительство финансировало за счёт увеличения внутренних заимствований и продажи золота.

Согласно бюджетным планам, военные расходы рф в 2027 году составят 17,1 триллиона рубля (около 200 млрд долл.). В 2028 году они сократятся до 16,6 триллиона рубля (около 194 млрд долл.), а в 2029 году составят 16,3 триллиона рубля (около 190 млрд долл.).

"Правительство наконец закладывает в бюджет сценарий затяжной войны в Украине, но одновременно всё ещё недооценивает её стоимость. Удерживать номинальные расходы на оборону на неизменном уровне будет сложно, поскольку война на истощение затягивается, а расходы на военное производство растут", – говорит экономист по вопросам Центральной и Восточной Европы и россии Екатерина Власова.

По её словам, в следующем году расходы на войну снова превысят запланированный уровень, хотя превышение будет меньшим, чем в этом году. Это позволит удержать дефицит бюджета на уровне около 3% ВВП.

Россия увеличит военные расходы на треть в 2027 году — они станут крупнейшими со времён СССР29.09.26, 00:38 • 15660 просмотров

Ольга Розгон

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