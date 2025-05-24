росія повідомила про другий етап обміну полоненими з Україною - у форматі "307 на 307"
Київ • УНН
Міноборони росії повідомило про другий раунд обміну полоненими з Україною. Відповідно до домовленостей, було повернуто 307 військовослужбовців з обох сторін.
міноборони росії повідомило про другий раунд обміну полоненими з Україною - у форматі "307 на 307", пише УНН.
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мо рф повідомило, що "24 травня, відповідно до російсько-українських домовленостей, досягнутих 16 травня в Стамбулі" було "повернуто ще 307 російських військовослужбовців".
"Натомість передано 307 військовополонених ЗСУ", - ідеться у повідомленні.
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23 травня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна повернула з полону 390 людей. У суботу й неділю очікувалося продовження обміну.
Під час зустрічі у Стамбулі українська та російська делегації досягли домовленості про обмін полоненими за формулою "1000 на 1000".
Як повідомили джерела УНН, обмін полоненими між Україною та росією у форматі "1000 на 1000" буде проходити в кілька етапів протягом декількох днів.