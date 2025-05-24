россия сообщила о втором этапе обмена пленными с Украиной - в формате "307 на 307"

минобороны россии сообщило о втором раунде обмена пленными с Украиной - в формате "307 на 307", пишет УНН.

Детали

мо рф сообщило, что "24 мая, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле" было "возвращено еще 307 российских военнослужащих".

"Взамен передано 307 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.

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Дополнение

23 мая Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина вернула из плена 390 человек. В субботу и воскресенье ожидалось продолжение обмена.



Во время встречи в Стамбуле украинская и российская делегации достигли договоренности об обмене пленными по формуле "1000 на 1000".



Как сообщили источники УНН, обмен пленными между Украиной и россией в формате "1000 на 1000" будет проходить в несколько этапов в течение нескольких дней.