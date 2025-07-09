росія мобілізує мешканців окупованих територій без громадянства
Київ • УНН
Центр Національного Спротиву повідомляє про підготовку росіян до нової хвилі прихованої мобілізації на тимчасово окупованих територіях України. путін підписав закон, що дозволяє укладати контракти з армією рф "мешканцям без громадянства", а також збільшено штрафи за неповідомлення військкоматів про місце проживання.
На тимчасово окупованих територіях України росіяни готуються до нової хвилі прихованої мобілізації. Про це інформує Центр Національного Спротиву (ЦНС), передає УНН.
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Зазначається, що путін підписав закон, що дозволяє укладати контракти з армією рф "мешканцям без громадянства".
Також збільшено штрафи до 20 тис. рублів за неповідомлення "військкоматів" про місце проживання
"На росії строковиків часто змушують підписувати контракти через тиск - як під час служби, так і після затримання", - додали в ЦНС.
Нагадаємо
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