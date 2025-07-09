Россия мобилизует жителей оккупированных территорий без гражданства
Киев • УНН
Центр Национального Сопротивления сообщает о подготовке россиян к новой волне скрытой мобилизации на временно оккупированных территориях Украины. Путин подписал закон, позволяющий заключать контракты с армией РФ "жителям без гражданства", а также увеличены штрафы за несообщение военкоматам о месте жительства.
На временно оккупированных территориях Украины россияне готовятся к новой волне скрытой мобилизации. Об этом информирует Центр Национального Сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
Отмечается, что Путин подписал закон, разрешающий заключать контракты с армией РФ "жителям без гражданства".
Также увеличены штрафы до 20 тыс. рублей за несообщение "военкоматам" о месте жительства
"В России срочников часто заставляют подписывать контракты под давлением - как во время службы, так и после задержания", - добавили в ЦНС.
Напомним
Россия привлекает северокорейских военных для войны в Украине, что создает предпосылки для получения более дешевых добровольцев. Глава ОП Андрей Ермак отмечает риск войны между НАТО и Россией из-за использования войск КНДР.
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