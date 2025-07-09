Россия мобилизует жителей оккупированных территорий без гражданства

На временно оккупированных территориях Украины россияне готовятся к новой волне скрытой мобилизации. Об этом информирует Центр Национального Сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что Путин подписал закон, разрешающий заключать контракты с армией РФ "жителям без гражданства".

Также увеличены штрафы до 20 тыс. рублей за несообщение "военкоматам" о месте жительства - говорится в сообщении.

"В России срочников часто заставляют подписывать контракты под давлением - как во время службы, так и после задержания", - добавили в ЦНС.

Напомним

Россия привлекает северокорейских военных для войны в Украине, что создает предпосылки для получения более дешевых добровольцев. Глава ОП Андрей Ермак отмечает риск войны между НАТО и Россией из-за использования войск КНДР.

На ВОТ российские захватчики воспитывают новое поколение операторов дронов - ЦНС