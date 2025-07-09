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Путин говорит "много дерьма" об Украине: Трамп анонсировал "небольшой сюрприз" для российского диктатора
8 июля, 17:10 • 15609 просмотра
Путин говорит "много дерьма" об Украине: Трамп анонсировал "небольшой сюрприз" для российского диктатора
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Россия мобилизует жителей оккупированных территорий без гражданства

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Центр Национального Сопротивления сообщает о подготовке россиян к новой волне скрытой мобилизации на временно оккупированных территориях Украины. Путин подписал закон, позволяющий заключать контракты с армией РФ "жителям без гражданства", а также увеличены штрафы за несообщение военкоматам о месте жительства.

Россия мобилизует жителей оккупированных территорий без гражданства

На временно оккупированных территориях Украины россияне готовятся к новой волне скрытой мобилизации. Об этом информирует Центр Национального Сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что Путин подписал закон, разрешающий заключать контракты с армией РФ "жителям без гражданства".

Также увеличены штрафы до 20 тыс. рублей за несообщение "военкоматам" о месте жительства

- говорится в сообщении.

"В России срочников часто заставляют подписывать контракты под давлением - как во время службы, так и после задержания", - добавили в ЦНС.

Напомним

Россия привлекает северокорейских военных для войны в Украине, что создает предпосылки для получения более дешевых добровольцев. Глава ОП Андрей Ермак отмечает риск войны между НАТО и Россией из-за использования войск КНДР.

На ВОТ российские захватчики воспитывают новое поколение операторов дронов - ЦНС01.07.25, 19:26 • 2577 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
НАТО
Северная Корея
Андрій Єрмак
Украина
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