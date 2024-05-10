росія має намір створити 10-кілометрову буферну зону на прикордонні, тривають бої - ЗМІ про Харківщину
Київ • УНН
росія має намір створити 10-кілометрову буферну зону на прикордонні, бої на кордоні Харківщини тривають, повідомляє "Суспільне".
росія має намір створити буферну зону на прикордонні, бої тривають, з посилання на джерела в Силах оборони повідомляє "Суспільне", пише УНН.
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Джерела в Силах оборони, як вказано, підтвердили "Суспільному", "що бої на кордоні Харківщини тривають донині від 05:00". "ЗСУ та прикордонні загони України тримають оборону", - пише видання.
"За даними, які є в розпорядженні наших джерел, росія має намір створити десятикілометрову буферну зону на прикордонні", - повідомляє "Суспільне".
Міноборони: ЗСУ захищають позиції на Харківщині, вранці була спроба прориву ворогом лінії оборони, атаки відбито, тривають бої, спрямовано резерви10.05.24, 13:19 • 23392 перегляди