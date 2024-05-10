россия намерена создать 10-километровую буферную зону на границе, продолжаются бои - СМИ о Харьковщине

россия намерена создать буферную зону на границе, бои продолжаются, со ссылкой на источники в Силах обороны сообщает "Суспільне", пишет УНН.

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Источники в Силах обороны, как указано, подтвердили "Суспільне", "что бои на границе Харьковщины продолжаются по сей день с 05:00". "ВСУ и пограничные отряды Украины держат оборону", - пишет издание.

"По данным, которые есть в распоряжении наших источников, россия намерена создать десятикилометровую буферную зону на границе", - сообщает "Суспільне".

Минобороны: ВСУ защищают позиции в Харьковской области, утром была попытка прорыва врагом линии обороны, атаки отбиты, продолжаются бои, направлены резервы