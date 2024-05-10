россия намерена создать 10-километровую буферную зону на границе, продолжаются бои - СМИ о Харьковщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  100968 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  125896 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  133655 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  130817 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  147521 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  128991 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132276 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121827 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167900 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150689 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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россия намерена создать 10-километровую буферную зону на границе, продолжаются бои - СМИ о Харьковщине

россия намерена создать 10-километровую буферную зону на границе, бои на границе Харьковщины продолжаются, сообщает "Суспільне".

Война •   •  10402 просмотра
россия намерена создать 10-километровую буферную зону на границе, продолжаются бои - СМИ о Харьковщине

россияне снова обстреляли Волчанск в Харьковской области, ранены двое местных

Во время очередного обстрела Волчанска 10 мая двое местных жителей получили осколочные ранения и были госпитализированы.

Война •   •  10120 просмотра
россияне снова обстреляли Волчанск в Харьковской области, ранены двое местных

Ситуация в энергосистеме не самая сложная, но летом будут новые вызовы - Укрэнерго

Текущая ситуация в энергосистеме не является самой сложной, но летом ожидаются новые вызовы, связанные с дефицитом электроэнергии из-за повреждений.

Экономика •   •  8660 просмотра
Ситуация в энергосистеме не самая сложная, но летом будут новые вызовы - Укрэнерго

Бизнесу и муниципалитетам предлагают уже готовить заявки для инвестиций в рамках Ukraine Facility: Минэкономики готово помочь

Минэкономики хочет привлечь помощь с финансированием команд экспертов для помощи бизнесу и муниципалитетам с заявками на инвестиционные проекты в рамках Ukraine Facility.

Экономика •   •  9418 просмотра
Бизнесу и муниципалитетам предлагают уже готовить заявки для инвестиций в рамках Ukraine Facility: Минэкономики готово помочь

Без танков и тяжелой бронетехники: британская разведка объяснила, о чем свидетельствует "парад победы" в Москве

Отсутствие тяжелой военной техники, в частности боевых танков, современной авиации на "параде" в Москве свидетельствует о масштабных потерях рф на войне в Украине.

Война •   •  21932 просмотра
Без танков и тяжелой бронетехники: британская разведка объяснила, о чем свидетельствует "парад победы" в Москве

Дефицит в энергосистеме: почему ограничивают в потреблении только небытовых потребителей

Для сбалансирования энергосистемы Украины во время дефицита Укрэнерго применяет ограничения потребления для небытовых потребителей через графики ограничения мощности в зависимости от ситуации.

Экономика •   •  19411 просмотра
Дефицит в энергосистеме: почему ограничивают в потреблении только небытовых потребителей

Харьковская область: в ОВА на фоне усиления ударов рф на севере указали жителям двух направлений на возможность эвакуации

В Харьковской области усилились вражеские обстрелы, что заставило власти призвать жителей Волчанского и Липецкого районов эвакуироваться по телефону горячей линии 0-800-33-92-91 для получения помощи и поддержки.

Общество •   •  20070 просмотра
Харьковская область: в ОВА на фоне усиления ударов рф на севере указали жителям двух направлений на возможность эвакуации

Никакого панического настроения в городе нет и не будет: Терехов о ситуации в Харькове

В Харькове нет паники среди жителей, несмотря на неспокойную ночь, когда в результате ракетных ударов было повреждено 26 домов, два из них сильно разрушены, а один снесен, два человека, в том числе ребенок, получили ранения.

Общество •   •  18123 просмотра
Никакого панического настроения в городе нет и не будет: Терехов о ситуации в Харькове

Масштаб повреждений энергосистемы превзошел масштаб атак в период 2022-2023 годов - Кудрицкий

Масштабы атак на украинскую энергетику в 2024 году превзошли предыдущие годы, особенно с увеличением использования дронов-камикадзе, что привело к критической зависимости от импорта электроэнергии и экстренной помощи со стороны "Укрэнерго".

Война •   •  16284 просмотра
Масштаб повреждений энергосистемы превзошел масштаб атак в период 2022-2023 годов - Кудрицкий

Израиль продолжит операцию против ХАМАСа в Рафахе, после предупреждения США о прекращении поставок оружия - СМИ

Израиль продолжит операцию против Хамаса в Рафахе и других местах в секторе Газа, несмотря на предупреждение США о прекращении поставок оружия.

Новости Мира •   •  14117 просмотра
Израиль продолжит операцию против ХАМАСа в Рафахе, после предупреждения США о прекращении поставок оружия - СМИ