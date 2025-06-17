Роботи ведуться з "хвилинами тиші": у зруйнованому під'їзді столичного будинку вже врятували двох людей

У під'їзді столичного будинку, що був зруйнований у результаті атаки рф, попередньо перебувало від 4 до 14 людей, двох вже врятовано. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.

Глава МВС наголосив, що нічні удари — це продовження російської терористичної місії, спрямованої на залякування населення. Страждає житлова та державна інфраструктура, а найголовніше — люди.

У зруйнованому під'їзді будинку попередньо перебувало від 4 до 14 людей, двох вже врятовано. Роботи ведуться з "хвилинами тиші" для пошуку постраждалих