Роботи ведуться з "хвилинами тиші": у зруйнованому під'їзді столичного будинку вже врятували двох людей
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф у Києві в зруйнованому під'їзді будинку, за попередніми даними, перебувало від 4 до 14 людей. Двох осіб вже врятовано, тривають пошукові роботи.
У під'їзді столичного будинку, що був зруйнований у результаті атаки рф, попередньо перебувало від 4 до 14 людей, двох вже врятовано. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.
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Глава МВС наголосив, що нічні удари — це продовження російської терористичної місії, спрямованої на залякування населення. Страждає житлова та державна інфраструктура, а найголовніше — люди.
У зруйнованому під'їзді будинку попередньо перебувало від 4 до 14 людей, двох вже врятовано. Роботи ведуться з "хвилинами тиші" для пошуку постраждалих
Доповнення
Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що у Києві у житловий будинок, який дуже сильно постраждав, влучила ракета Х-101.
У ніч на 17 червня РФ атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу. Зокрема, 440 дронами та 32 ракетами. Українська ППО знешкодила 428 цілей, але зафіксовані влучання у 10 локаціях.