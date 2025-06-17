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Роботи ведуться з "хвилинами тиші": у зруйнованому під'їзді столичного будинку вже врятували двох людей

Київ • УНН

 • 6154 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф у Києві в зруйнованому під'їзді будинку, за попередніми даними, перебувало від 4 до 14 людей. Двох осіб вже врятовано, тривають пошукові роботи.

Роботи ведуться з "хвилинами тиші": у зруйнованому під'їзді столичного будинку вже врятували двох людей

У під'їзді столичного будинку, що був зруйнований у результаті атаки рф, попередньо перебувало від 4 до 14 людей, двох вже врятовано. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.

Деталі

Глава МВС наголосив, що нічні удари — це продовження російської терористичної місії, спрямованої на залякування населення. Страждає житлова та державна інфраструктура, а найголовніше — люди.

У зруйнованому під'їзді будинку попередньо перебувало від 4 до 14 людей, двох вже врятовано. Роботи ведуться з "хвилинами тиші" для пошуку постраждалих 

- повідомив Клименко.

Доповнення

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що у Києві у житловий будинок, який дуже сильно постраждав, влучила ракета Х-101.

У ніч на 17 червня РФ атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу. Зокрема, 440 дронами та 32 ракетами. Українська ППО знешкодила 428 цілей, але зафіксовані влучання у 10 локаціях.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКиїв
Х-101
Повітряні сили Збройних сил України
Клименко Ігор Володимирович
Україна
Kyiv
Tesla
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