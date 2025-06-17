Работы ведутся с "минутами тишины": в разрушенном подъезде столичного дома уже спасли двух человек

В подъезде столичного дома, разрушенного в результате атаки рф, предварительно находилось от 4 до 14 человек, двое уже спасены. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

Глава МВД подчеркнул, что ночные удары — это продолжение российской террористической миссии, направленной на запугивание населения. Страдает жилищная и государственная инфраструктура, а самое главное — люди.

В разрушенном подъезде дома предварительно находилось от 4 до 14 человек, двое уже спасены. Работы ведутся с "минутами тишины" для поиска пострадавших