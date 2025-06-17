Работы ведутся с "минутами тишины": в разрушенном подъезде столичного дома уже спасли двух человек
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф в Киеве в разрушенном подъезде дома, по предварительным данным, находилось от 4 до 14 человек. Два человека уже спасены, продолжаются поисковые работы.
В подъезде столичного дома, разрушенного в результате атаки рф, предварительно находилось от 4 до 14 человек, двое уже спасены. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.
Детали
Глава МВД подчеркнул, что ночные удары — это продолжение российской террористической миссии, направленной на запугивание населения. Страдает жилищная и государственная инфраструктура, а самое главное — люди.
В разрушенном подъезде дома предварительно находилось от 4 до 14 человек, двое уже спасены. Работы ведутся с "минутами тишины" для поиска пострадавших
Дополнение
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в Киеве в жилой дом, который очень сильно пострадал, попала ракета Х-101.
В ночь на 17 июня РФ атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения. В частности, 440 дронами и 32 ракетами. Украинская ПВО обезвредила 428 целей, но зафиксированы попадания в 10 локациях.