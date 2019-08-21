Рига готується ввести податок на туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У латвійській столиці Ризі збираються ввести податок на туристів, готелі можуть зобов'язати платити за кожного туриста по одному євро на добу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Delfi.
Як зазначається, таку ініціативу має розглянути комітет з фінансів та адміністративних справ Ризької думи.
Згідно з проектом правил, розмір мита обмежений 10 євро за одного туриста. Якщо турист проводить понад 10 днів підряд в Ризі, такий ліміт починає діяти. За дітей віком до 12 років податок зніматись не буде.
Самоврядування вважає, що нове мито дозволить розвивати туризм і збільшувати потік гостей Риги. При цьому в проекті не вказано, який дохід від мита планує отримати Ризька дума.
Нагадаємо, Київрада ухвалила нові ставки туристичного збору.