Рига готовится ввести налог на туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В латвийской столице Риге собираются ввести налог на туристов, отели могут обязать платить за каждого туриста по одному евро в сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.
Как отмечается, такую инициативу должен рассмотреть комитет по финансам и административным делам Рижской думы.
Согласно проекту правил, размер пошлины ограничен 10 евро за одного туриста. Если турист проводит более 10 дней подряд в Риге, такой лимит вступаеи в силу. За детей до 12 лет налог сниматься не будет.
Самоуправление считает, что новая пошлина позволит развивать туризм и увеличивать поток гостей Риги. При этом в проекте не указано, какой доход от пошлины планирует получить Рижская дума.
Напомним, Киевсовет принял новые ставки туристического сбора.