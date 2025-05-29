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рф, відмовляючись від припинення вогню, може опинитися в дещо більш невигідному становищі в очах США - Фідан

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Глава МЗС Туреччини заявив, що небажання росії йти на поступки в переговорах щодо припинення вогню може негативно вплинути на її імідж у світі. Україна та Європа проявили гнучкість.

рф, відмовляючись від припинення вогню, може опинитися в дещо більш невигідному становищі в очах США - Фідан

Відсутність гнучкості з боку росії в переговорах щодо припинення вогню може поставити її в невигідне становище в очах США та міжнародної спільноти, які прагнуть припинення вогню. Про це заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, прямуючи до Києва, повідомляє УНН із посиланням на Hurriyet.

Ми також поділяємо цю думку з нашими американськими колегами. Роль Америки з цього боку також важлива. Існує воля, яку Трамп висловив з самого початку: "Я хочу негайного припинення вогню". На цьому етапі Україна та європейська сторона проявили гнучкість, адаптуючись до американської позиції, і раптово прийняли її. Зараз, коли росія не може продемонструвати таку ж адаптацію, вона може опинитися в дещо більш невигідному становищі в очах Америки та міжнародної громадської думки, яка прагне припинення вогню

 - заявив Фідан.

Доповнення

Фідан заявляв, що початок переговорного процесу між Україною та росією починає набувати більш оптимістичних обрисів. Обидві сторони хочуть припинення вогню.

Нагадаємо

В Україну незабаром приїде міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан після свого візиту до росії. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проведе змістовні переговори зі своїм турецьким колегою.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Андрій Сибіга
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