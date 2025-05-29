рф, отказываясь от прекращения огня, может оказаться в несколько более невыгодном положении в глазах США - Фидан

Отсутствие гибкости со стороны россии в переговорах о прекращении огня может поставить ее в невыгодное положение в глазах США и международного сообщества, которые стремятся к прекращению огня. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, направляясь в Киев, сообщает УНН со ссылкой на Hurriyet.

Мы также разделяем это мнение с нашими американскими коллегами. Роль Америки с этой стороны также важна. Существует воля, которую Трамп выразил с самого начала: "Я хочу немедленного прекращения огня". На этом этапе Украина и европейская сторона проявили гибкость, адаптируясь к американской позиции, и внезапно приняли ее. Сейчас, когда россия не может продемонстрировать такую же адаптацию, она может оказаться в несколько более невыгодном положении в глазах Америки и международного общественного мнения, которое стремится к прекращению огня - заявил Фидан.

Дополнение

Фидан заявлял, что начало переговорного процесса между Украиной и россией начинает приобретать более оптимистичные очертания. Обе стороны хотят прекращения огня.

Напомним

В Украину вскоре приедет министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после своего визита в россию. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет содержательные переговоры со своим турецким коллегой.