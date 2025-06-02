рф запустила свій літній контрнаступ, але паралельно грається в дипломатію - Зеленський

кремль запустив свій літній контрнаступ, але також росіяни намагаються гратися в дипломатію - це дуже складно. Але для України це можливість та шанс припинити війну. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті у Вільнюсі, передає УНН.

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"росія запустила свій літній контрнаступ, але також вони намагаються гратися в дипломатію, це дуже складно. Але для нас це можливість та шанс припинити цю війну. Наш пріоритет - це підтримувати нашу оборонну спроможність й дякуємо за всі пакети допомоги та інвестиції в Україну", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Європа та Америка має кращу зброю, ніж росія.

"Учора наша тактична операція "Павутина" продемонструвала, чого вартує росія. Краще вести дипломатію, коли росія є у слабкій позиції" - сказав Зеленський.

Зеленський про переговори в Стамбулі: не впевнений, що рф буде готова до продуктивних зустрічей

Доповнення

Українська делегація прибула в Стамбул у Туреччині, де очікується другий раунд переговорів з рф.

Україна заздалегідь передала рф документ з умовами припинення вогню, кремль, своєю чергою, не дав зворотний зв’язок і збирається показати "меморандум" лише під час зустрічі. Що сьогодні відбуватиметься на наступному етапі переговорів та що передувало цьому, читайте на УНН.