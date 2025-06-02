рф начала свое летнее контрнаступление, но параллельно играет в дипломатию - Зеленский

кремль запустил свое летнее контрнаступление, но также россияне пытаются играть в дипломатию - это очень сложно. Но для Украины это возможность и шанс прекратить войну. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите в Вильнюсе, передает УНН.

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"россия запустила свое летнее контрнаступление, но также они пытаются играть в дипломатию, это очень сложно. Но для нас это возможность и шанс прекратить эту войну. Наш приоритет - это поддерживать нашу оборонную способность и благодарим за все пакеты помощи и инвестиции в Украину", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что у Европы и Америки есть оружие лучше, чем у россии.

"Вчера наша тактическая операция "Паутина" продемонстрировала, чего стоит россия. Лучше вести дипломатию, когда россия находится в слабой позиции" - сказал Зеленский.

Зеленский о переговорах в Стамбуле: не уверен, что рф будет готова к продуктивным встречам

Дополнение

Украинская делегация прибыла в Стамбул в Турции, где ожидается второй раунд переговоров с рф.

Украина заранее передала рф документ с условиями прекращения огня, кремль, в свою очередь, не дал обратную связь и собирается показать "меморандум" только во время встречи. Что сегодня будет происходить на следующем этапе переговоров и что предшествовало этому, читайте на УНН.