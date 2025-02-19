рф не робить нічого, що свідчило б про підготовку до припинення активних бойових дій – ЦПД

Станом на сьогодні росія не робить у воєнному плані нічого, що свідчило б про підготовку до припинення активних бойових дій. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

За його словами, росіяни навпаки нарощують повітряну компоненту і особовий склад армії.

Намагаються убезпечити заводи ВПК, особливо ті, які виробляють "шахеди", і на них роблять плани наростити їх виробництво - зазначив Коваленко.

Нагадаємо

Напередодні кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх із посиланням на дипломатичні джерела повідомила, що делегації США та росії під час переговорів у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді домовилися про триетапний мирний план щодо завершення війни в Україні.

Він передбачає припинення вогню, проведення виборів в Україні і підписання остаточної угоди.

Російсько-американські переговори в Саудівській Аравії тривали 4,5 години і, за словами представника російської делегації юрія ушакова, відбулися "непогано". При цьому окремі команди переговірників росії та США почнуть контакти щодо України "свого часу".