рф не делает ничего, что свидетельствовало бы о подготовке к прекращению активных боевых действий - ЦПИ

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Киев  •  УНН

 • 45736 просмотра

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Руководитель ЦПД заявил, что россия не готовится к прекращению боевых действий, а наоборот наращивает военный потенциал. Это происходит на фоне сообщений о возможных договоренностях США и РФ по мирному плану.

По состоянию на сегодня россия не делает в военном плане ничего, что свидетельствовало бы о подготовке к прекращению активных боевых действий. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко, сообщает УНН.

 По его словам, россияне наоборот наращивают воздушную компоненту и личный состав армии.

Пытаются обезопасить заводы ВПК, особенно те, которые производят «шахеды», и на них делают планы нарастить их производство

 - отметил Коваленко. 

Напомним,

Накануне корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что делегации США и России во время переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде договорились о трехэтапном мирном плане по завершению войны в Украине.

Он предусматривает прекращение огня, проведение выборов в Украине и подписание окончательного соглашения.

 Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии продолжались 4,5 часа и, по словам представителя российской делегации юрия ушакова, прошли «неплохо». При этом отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине «в свое время». 

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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