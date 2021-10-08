Разумков про свою відставку: не маю жодних образ

Цитата

“Я не маю образ. Знаєте, тут не в них справа, а у справедливості, чесності, порядності. На жаль, не у всіх вона є. Сьогодні до мене підійшли близько 50 колег, які проголосували зеленою і сказали, вибач, але нас викликали, нас переконували, аби ми так голосували”, — заявив Разумков.

Деталі

Колишній спікер ВР відзначив, що переконувало в тому числі і керівництво фракції.

“Переконувало і керівництво фракції, запрошували в Офіс президента. Це не є секретом”, — відзначив Разумков.

До слова, колишній спікер натякнув, що його політичний шлях точно продовжиться.

Доповнення

7 жовтня Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.

Ініціатором відставки Разумкова офіційно став глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія — він звернувся за підписними листами, які необхідні для запуску процедури відставки голови ВР. Підписи почали збирати під час так званої Великої фракції СН, що тривала у Трускавці 2-3 жовтня.

Народні депутати 5 жовтня включили до порядку денного пленарного засідання на 7 жовтня питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади.