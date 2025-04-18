Ракетний удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 87

У Харкові внаслідок російської ранкової атаки 18 квітня кількість постраждалих становить 87 осіб, з них шестеро дітей. Про це повідомив в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Окупанти атакували Харків трьома балістичними ракетами, вказав голова ОВА.

Внаслідок ракетної атаки постраждали 87 людей, із них шестеро дітей. 17 людей госпіталізовано до міських лікарень. Наразі троє постраждалих у надважкому стані. На жаль, одна людина загинула

За словами Синєгубова, серед тих, хто знаходиться під наглядом лікарів, - 4-річна дівчинка, однорічний хлопчик та 14-річна дівчина. Він закликав жителів регіону не нехтувати власною безпекою та перебувати в безпечних місцях під час повітряних тривог.

Пошкоджені скління вікон та двері у 20 багатоквартирних житлових будинках в Основ'янському районі. Пошкоджено 25 автомобілів