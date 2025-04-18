Ракетний удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 87
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Харків 18 квітня постраждало 87 людей, серед яких 6 дітей. Одна людина загинула, 17 у лікарні, троє у надважкому стані, пошкоджено будинки та авто.
У Харкові внаслідок російської ранкової атаки 18 квітня кількість постраждалих становить 87 осіб, з них шестеро дітей. Про це повідомив в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Окупанти атакували Харків трьома балістичними ракетами, вказав голова ОВА.
Внаслідок ракетної атаки постраждали 87 людей, із них шестеро дітей. 17 людей госпіталізовано до міських лікарень. Наразі троє постраждалих у надважкому стані. На жаль, одна людина загинула
За словами Синєгубова, серед тих, хто знаходиться під наглядом лікарів, - 4-річна дівчинка, однорічний хлопчик та 14-річна дівчина. Він закликав жителів регіону не нехтувати власною безпекою та перебувати в безпечних місцях під час повітряних тривог.
Пошкоджені скління вікон та двері у 20 багатоквартирних житлових будинках в Основ'янському районі. Пошкоджено 25 автомобілів
Нагадаємо
Вранці 18 квітня росіяни атакували Харків ракетами, було зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок. За даними міського голови Ігоря Терехова, окупанти використали для атаки балістичні ракети "Іскандер-М", кількість постраждалих продовжує зростати.