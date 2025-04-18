Ракетний удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 87

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку
10:59 • 11284 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Ексклюзив
08:50 • 42311 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Ексклюзив
08:41 • 44371 перегляди

Омбудсмен розгляне скаргу голови антикорупційного комітету на АРМА через приховування інформації

Ексклюзив
08:05 • 79892 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження

07:43 • 32365 перегляди

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо

18 квітня, 05:00 • 88236 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

17 квітня, 18:03 • 69326 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

17 квітня, 15:30 • 154447 перегляди

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

Ексклюзив
17 квітня, 13:28 • 88884 перегляди

Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів

Ексклюзив
17 квітня, 13:06 • 90813 перегляди

"Діяли з квітня 2023-го": МЗС прокоментувало затримання банди сутенерів в Польщі, серед яких є українці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+24°
5.8м/с
22%
Популярнi новини

Ракетний удар по Харкову: влучання у багатоповерхівку, під завалами люди

18 квітня, 02:32 • 62863 перегляди

Ракетний обстріл Харкова: 28 поранених, серед них двоє дітей, зруйновано будинки

18 квітня, 03:37 • 47275 перегляди

У Харкові вже понад півсотні постраждалих, 4 - у важкому стані: нові подробиці ракетного удару по місту

18 квітня, 04:28 • 63645 перегляди

Фільм "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом отримав назву та дату виходу

18 квітня, 05:50 • 31484 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

08:32 • 53810 перегляди
Публікації

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

12:10 • 3222 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

08:32 • 54500 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження
Ексклюзив

08:05 • 79908 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

18 квітня, 05:00 • 88247 перегляди

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

17 квітня, 15:30 • 154452 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Вашингтон

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

10:07 • 15247 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

09:33 • 15999 перегляди

Фільм "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом отримав назву та дату виходу

18 квітня, 05:50 • 31978 перегляди

Вчені розкрили таємницю зникнення вуглецевих метеоритів під час занурення в атмосферу Землі

17 квітня, 18:27 • 29267 перегляди

Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

17 квітня, 13:03 • 41437 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Telegram

Ракетна система С-400

Facebook

9K720 Iskander

Ракетний удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 87

Київ • УНН

 • 7588 перегляди

Внаслідок російської атаки на Харків 18 квітня постраждало 87 людей, серед яких 6 дітей. Одна людина загинула, 17 у лікарні, троє у надважкому стані, пошкоджено будинки та авто.

Ракетний удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 87

У Харкові внаслідок російської ранкової атаки 18 квітня кількість постраждалих становить 87 осіб, з них шестеро дітей. Про це повідомив в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Окупанти атакували Харків трьома балістичними ракетами, вказав голова ОВА.

Внаслідок ракетної атаки постраждали 87 людей, із них шестеро дітей. 17 людей госпіталізовано до міських лікарень. Наразі троє постраждалих у надважкому стані. На жаль, одна людина загинула

- написав Синєгубов.

За словами Синєгубова, серед тих, хто знаходиться під наглядом лікарів, - 4-річна дівчинка, однорічний хлопчик та 14-річна дівчина. Він закликав жителів регіону не нехтувати власною безпекою та перебувати в безпечних місцях під час повітряних тривог.

Пошкоджені скління вікон та двері у 20 багатоквартирних житлових будинках в Основ'янському районі. Пошкоджено 25 автомобілів

– написав голова Харківської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо

Вранці 18 квітня росіяни атакували Харків ракетами, було зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок. За даними міського голови Ігоря Терехова, окупанти використали для атаки балістичні ракети "Іскандер-М", кількість постраждалих продовжує зростати.

Євген Устименко

Євген Устименко

Війна
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
9K720 Iskander
Харків
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,661.50
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,591.80