Ракетный удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 87
Киев • УНН
В результате российской атаки на Харьков 18 апреля пострадали 87 человек, среди которых 6 детей. Один человек погиб, 17 в больнице, трое в сверхтяжелом состоянии, повреждены дома и авто.
В Харькове в результате российской утренней атаки 18 апреля количество пострадавших составляет 87 человек, из них шестеро детей. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Оккупанты атаковали Харьков тремя баллистическими ракетами, указал глава ОВА.
В результате ракетной атаки пострадали 87 человек, из них шестеро детей. 17 человек госпитализированы в городские больницы. Сейчас трое пострадавших в сверхтяжелом состоянии. К сожалению, один человек погиб
По словам Синегубова, среди тех, кто находится под наблюдением врачей, - 4-летняя девочка, годовалый мальчик и 14-летняя девушка. Он призвал жителей региона не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в безопасных местах во время воздушных тревог.
Повреждены остекление окон и двери в 20 многоквартирных жилых домах в Основянском районе. Повреждено 25 автомобилей
Напомним
Утром 18 апреля россияне атаковали Харьков ракетами, было зафиксировано попадание в многоэтажный дом. По данным городского головы Игоря Терехова, оккупанты использовали для атаки баллистические ракеты "Искандер-М", количество пострадавших продолжает расти.