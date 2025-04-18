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Financial Times

Ракетный удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 87

Киев • УНН

 • 3364 просмотра

В результате российской атаки на Харьков 18 апреля пострадали 87 человек, среди которых 6 детей. Один человек погиб, 17 в больнице, трое в сверхтяжелом состоянии, повреждены дома и авто.

Ракетный удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 87

В Харькове в результате российской утренней атаки 18 апреля количество пострадавших составляет 87 человек, из них шестеро детей. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Оккупанты атаковали Харьков тремя баллистическими ракетами, указал глава ОВА.

В результате ракетной атаки пострадали 87 человек, из них шестеро детей. 17 человек госпитализированы в городские больницы. Сейчас трое пострадавших в сверхтяжелом состоянии. К сожалению, один человек погиб

- написал Синегубов.

По словам Синегубова, среди тех, кто находится под наблюдением врачей, - 4-летняя девочка, годовалый мальчик и 14-летняя девушка. Он призвал жителей региона не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в безопасных местах во время воздушных тревог.

Повреждены остекление окон и двери в 20 многоквартирных жилых домах в Основянском районе. Повреждено 25 автомобилей

– написал глава Харьковской областной военной администрации.

Напомним

Утром 18 апреля россияне атаковали Харьков ракетами, было зафиксировано попадание в многоэтажный дом. По данным городского головы Игоря Терехова, оккупанты использовали для атаки баллистические ракеты "Искандер-М", количество пострадавших продолжает расти.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
9К720 Искандер
Харьков
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