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Рада Європи: РФ та Іран використовують Інтерпол для політичних цілей

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Європейські парламентарі визнали Росію й Іран серед групи країн, які зловживають “червоними повідомленнями” Інтерполу, що видаються з метою розшуку і тимчасово арешту необхідних осіб для екстрадиції, з метою арешту політичних опонентів, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Рада Європи: РФ та Іран використовують Інтерпол для політичних цілей

Ці країни неправильно використовують систему Інтерполу, сказано у резолюції РЄ.

“Червоні повідомлення” дозволяють поліціям 190 країн-членів Інтерполу співпрацювати щодо арештів і екстрадиції.

“Упродовж останніх років Інтерпол і його система "червоних повідомлень" неправильно використовувалися деякими країнами-членами з політичною метою задля придушення свободи висловлювання і переслідування політичних опонентів”, - йдеться у документі РЄ.

Серед випадків парламентарії згадують справу Мухтара Аблязова, колишнього міністра енергетики Казахстану, обвинуваченого у привласненні мільярдів доларів з державного “БТА Банку”. Рада Європи наводять й багато інших випадків - включаючи справу Мехді Хосрані, затриманого за “червоним повідомленням” Ірану попри те, що він отримав політичний притулок у Великій Британії.

26 квітня у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) привітали нещодавнє впровадження Інтерполом заходів щодо системи “червоних повідомлень” - тепер вони можуть видаватися лише у разі надання переконливих доказів щодо провини розшукуваного.

Нагадаємо, у США заявили, що Росія зазіхає на свободу віросповідання.

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