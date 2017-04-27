Совет Европы: РФ и Иран используют Интерпол для политических целей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Европейские парламентарии признали Россию и Иран среди группы стран, которые злоупотребляют "красными сообщениями" Интерпола, которые выдаются с целью розыска и временно ареста необходимых лиц для экстрадиции, с целью ареста политических оппонентов, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Эти страны неправильно используют систему Интерпола, говорится в резолюции СЕ.
"Красные сообщения" позволяют полициям 190 стран-членов Интерпола сотрудничать относительно арестов и экстрадиции.
"В течение последних лет Интерпол и его система "красных сообщений" неправильно использовались некоторыми странами-членами в политических целях для подавления свободы выражения и преследования политических оппонентов", - говорится в документе СЕ.
Среди случаев парламентарии вспоминают дело Мухтара Аблязова, бывшего министра энергетики Казахстана, обвиняемого в присвоении миллиардов долларов из государственного "БТА Банка". Совет Европы приводит много других случаев - включая дело Мехди Хосрани, задержанного за "красным сообщением" Ирана несмотря на то, что он получил политическое убежище в Великобритании.
26 апреля в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приветствовали недавнее внедрение Интерполом мероприятий по системе "красных сообщений" - теперь они могут выдаваться только в случае предоставления убедительных доказательств вины разыскиваемого.
Напомним, в США заявили, что Россия посягает на свободу вероисповедания.