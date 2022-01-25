Рада відмовилася криміналізувати підробку COVID-сертифікатів

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 21661 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 93317 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 163237 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 159440 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 185198 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 183740 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 143577 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 150861 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 171836 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182379 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.5 м/с
92 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 421984 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 130330 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 108361 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 142871 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 79636 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 421984 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 285145 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 350244 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 464287 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 711016 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 79636 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 142871 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 117178 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 153026 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 176796 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Рада відмовилася криміналізувати підробку COVID-сертифікатів

Рада відмовилася криміналізувати підробку COVID-сертифікатів

Київ • УНН

 • 134262 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Верховна Рада на засіданні у вівторок, 25 січня, не змогла посилити покарання і запровадити кримінальну відповідальність за підробку документів про вакцинацію, зокрема, COVID-сертифікатів, пише УНН.

Деталі

Народні депутати розглянули правки до проекту закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень №6084.

За результатами голосування законопроект не набрав голосів для ухвалення у другому читанні та в цілому ("за" -186) і був відхилений.

Доповнення

У діючій редакції Кримінального кодексу України відсутня кримінальна відповідальність за підроблення документів, що стосуються проведення вакцинації.

І проектом закону, який нардепи провалили сьогодні, пропонувалося доповнити Кримінальний кодекс України статтею 3213, яка передбачала б:

  • Встановлення відповідальності за використання особою завідомо підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до двох років.
  • Встановлення відповідальності за внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 34 тисяч до 68 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
  • Встановлення відповідальності за виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 85 тисяч до 170 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до трьох років.

    • Водночас, COVID-сертифікат є документом і за підроблення документів та використання законодавством і так передбачено кримінальну відповідальність, вказують юристи.

    Так, особа, яка підробила COVID-сертифікат з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збула такий документ, нестиме відповідальність за частиною 1 статті 358 ККУ, санкція якої передбачає відповідальність у вигляді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн) або арешту на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

    Окрім того, якщо підроблення COVID-сертифікату відбувається шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка є в автоматизованих системах, зокрема, електронній системі охорони здоров’я, особою, яка має доступ до неї, то вона нестиме відповідальність за частиною 1 статті 362 КК України і може отримати штраф від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 000 грн до 68 000 грн) або виправні роботи на строк до двох років.

    Для осіб, які використовують завідома підроблений документ, частиною 4 статті 358 КК України передбачена кримінальна відповідальність у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

    Українські Національні Новини

    Українські Національні Новини

    ПолітикаCOVID-19Кримінал та НПМультимедіа
    Bitcoin
    $87,065.70
    Золото
    $3,173.80
    Tesla
    $281.03
    Brent
    $74.89
    S&P 500
    $5,679.05
    Газ TTF
    $41.21
    Ethereum
    $1,902.99