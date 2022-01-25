Рада відмовилася криміналізувати підробку COVID-сертифікатів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Верховна Рада на засіданні у вівторок, 25 січня, не змогла посилити покарання і запровадити кримінальну відповідальність за підробку документів про вакцинацію, зокрема, COVID-сертифікатів, пише УНН.
Деталі
Народні депутати розглянули правки до проекту закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень №6084.
За результатами голосування законопроект не набрав голосів для ухвалення у другому читанні та в цілому ("за" -186) і був відхилений.
Доповнення
У діючій редакції Кримінального кодексу України відсутня кримінальна відповідальність за підроблення документів, що стосуються проведення вакцинації.
І проектом закону, який нардепи провалили сьогодні, пропонувалося доповнити Кримінальний кодекс України статтею 3213, яка передбачала б:
Водночас, COVID-сертифікат є документом і за підроблення документів та використання законодавством і так передбачено кримінальну відповідальність, вказують юристи.
Так, особа, яка підробила COVID-сертифікат з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збула такий документ, нестиме відповідальність за частиною 1 статті 358 ККУ, санкція якої передбачає відповідальність у вигляді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн) або арешту на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
Окрім того, якщо підроблення COVID-сертифікату відбувається шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка є в автоматизованих системах, зокрема, електронній системі охорони здоров’я, особою, яка має доступ до неї, то вона нестиме відповідальність за частиною 1 статті 362 КК України і може отримати штраф від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 000 грн до 68 000 грн) або виправні роботи на строк до двох років.
Для осіб, які використовують завідома підроблений документ, частиною 4 статті 358 КК України передбачена кримінальна відповідальність у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.