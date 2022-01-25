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Рада отказалась криминализировать подделку COVID-сертификатов

Рада отказалась криминализировать подделку COVID-сертификатов

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 января. УНН. Верховная Рада на заседании во вторник, 25 января, не смогла ужесточить наказание и ввести уголовную ответственность за подделку документов о вакцинации, в частности, COVID-сертификатов, пишет УНН.

Детали

Народные депутаты рассмотрели поправки к проекту закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок №6084.

По результатам голосования законопроект не набрал голосов для принятия во втором чтении и в целом ("за" -186) и был отклонен.

Дополнение

В действующей редакции Уголовного кодекса Украины отсутствует уголовная ответственность за подделку документов, касающихся проведения вакцинации.

И проектом закона, который нардепи провалили сегодня, предлагалось дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 3213, которая предусматривала бы:

  • Установление ответственности за использование лицом заведомо поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней, в виде штрафа от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или ограничения свободы на срок до двух лет.
  • Установление ответственности за внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документациу о проведении профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 34 тысяч до 68 тысяч гривен или лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.
  • Установление ответственности за изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 85 тысяч до 170 тысяч гривен или лишением свободы на срок до трех лет.

    • В то же время, COVID-сертификат является документом и за подделку документов и использование законодательством и так предусмотрена уголовная ответственность, указывают юристы.

    Так, лицо, подделавшее COVID-сертификат с целью использования его подделывателем или другим лицом либо продавшее такой документ, будет нести ответственность по части 1 статьи 358 УК Украины, санкция которой предусматривает ответственность в виде штрафа до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 грн) или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до двух лет.

    Кроме того, если подделка COVID-сертификата происходит путем несанкционированного изменения информации в автоматизированных системах, в частности, в электронной системе здравоохранения, лицом, которое имеет доступ к ней, то оно будет нести ответственность по части 1 статьи 362 УК Украины и может получить штраф от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 000 грн до 68 000 грн) или исправительные работы на срок до двух лет.

    Для лиц, которые используют заведомо подложный документ, частью 4 статьи 358 УК Украины предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до двух лет.

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