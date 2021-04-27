Рада відхилила постанову про "припинення бездіяльності органів влади" у сфері протидії COVID-19

Деталі

Згідно з документом, Верховна Рада постановила, зокрема, визнати пріоритетами державної політики у сфері охорони здоров’я на 2021 рік:

- забезпечення рівного доступу населення України до безпечних та якісних вакцин для організації профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19);

- проведення у порядку та у строки, визначені Дорожньою картою з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках (далі – Дорожня карта), масової безкоштовної вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби;

- забезпечити неухильне дотримання порядку та строків масової вакцинації населення України;

- мінімізацію негативних наслідків пандемії в усіх сферах життя українського суспільства;

- опрацювання ефективної безпекової стратегії України в умовах нових глобальних біологічних викликів.

Пропонувалось також визнати неналежним та незадовільним стан виконання Постанови Верховної Ради України "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз" від 20 жовтня 2020 року № 937-IX, а відповідальність за "фактичний зрив масової вакцинації населення", передбаченої Дорожньою картою, а також невиконання постанови покласти на КМУ та Міністерство охорони здоров’я України.

Автори пропонували також звернутися до Президента України із пропозицією невідкладно скликати засідання Ради національної безпеки і оборони України, за участі голів депутатських фракцій та груп з метою обговорення ситуації, що склалася в Україні у зв’язку зі стрімкими темпами поширення пандемії коронавірусної хвороби.

Довідково

За даними МОН, в Україні зафіксовано вже 2,038 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 26 квітня, - майже 8 тисяч, що більше, ніж днем раніше. Високий показник летальних випадків за добу - 432. Водночас одужалих за добу у понад два рази більше, ніж захворілих.



Також відомо що за минулу добу 11 100 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 217 мобільними бригадами з імунізації та 295 пунктами щеплення.

Загалом 539 126 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 26 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 495 569 людей.