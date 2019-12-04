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Актуальне
Рада проведе слухання щодо ринку землі

Рада проведе слухання щодо ринку землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Верховна Рада запланувала на 4 грудня парламентські слухання щодо земельньої реформи в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Апарату ВР.

"Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики проводить парламентські слухання на тему: "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення", - повідомили у парламенті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ухвалення закону про ринок землі підтримує лише 29% українців

Проведення парламентських слухань, як очікується, сприятиме приверненню уваги до проблем законодавчого забезпечення обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні, а також до визначення стратегічних напрямів державної політики з цього питання.

Слухання мають відбутися у залі засідань Верховної Ради, початок заплановано на 15 годину.

Нагадаємо, провести слухання щодо земельної реформи у Верховній Раді пропонували у жовтні. Також уряд запланував 18 регіональних форумів для роз'яснення питання ринку землі.

Додамо, згідно з результатами чергового опитування, 58% українців не підтримують запровадження ринку землі.

Водночас, відповідний законопроект - про відкриття такого ринку - Верховна Рада уже проголосувала у першому читанні. Сталося це під вигуки "Ганьба!".

Як зазначив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, за законопроект щодо ринку землі в цілому у Верховній Раді нардепи планують проголосувати з 2 грудня, або з 16 грудня. До закону про ринок землі надійшло понад 3 тис. поправок.

Президент Зеленський заявляв, що очікує розгляду питання ринку землі цього парламентського тижня.

Одним із проблемних питань є дозвіл іноземцям купувати землю. Президент Володимир Зеленський відзначив, що його вирішуватимуть на референдумі українці. У СН вказали, що референдуму щодо ринку землі варто очікувати в січні-лютому 2020 року.

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