Рада проведе слухання щодо ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Верховна Рада запланувала на 4 грудня парламентські слухання щодо земельньої реформи в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Апарату ВР.
"Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики проводить парламентські слухання на тему: "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення", - повідомили у парламенті.
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Проведення парламентських слухань, як очікується, сприятиме приверненню уваги до проблем законодавчого забезпечення обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні, а також до визначення стратегічних напрямів державної політики з цього питання.
Слухання мають відбутися у залі засідань Верховної Ради, початок заплановано на 15 годину.
Нагадаємо, провести слухання щодо земельної реформи у Верховній Раді пропонували у жовтні. Також уряд запланував 18 регіональних форумів для роз'яснення питання ринку землі.
Додамо, згідно з результатами чергового опитування, 58% українців не підтримують запровадження ринку землі.
Водночас, відповідний законопроект - про відкриття такого ринку - Верховна Рада уже проголосувала у першому читанні. Сталося це під вигуки "Ганьба!".
Як зазначив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, за законопроект щодо ринку землі в цілому у Верховній Раді нардепи планують проголосувати з 2 грудня, або з 16 грудня. До закону про ринок землі надійшло понад 3 тис. поправок.
Президент Зеленський заявляв, що очікує розгляду питання ринку землі цього парламентського тижня.
Одним із проблемних питань є дозвіл іноземцям купувати землю. Президент Володимир Зеленський відзначив, що його вирішуватимуть на референдумі українці. У СН вказали, що референдуму щодо ринку землі варто очікувати в січні-лютому 2020 року.