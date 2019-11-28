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Ухвалення закону про ринок землі підтримує лише 29% українців

Ухвалення закону про ринок землі підтримує лише 29% українців

Київ • УНН

 • 8945 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Ухвалення Верховною Радою у першому читання законопроекту про ринок землі підтримує лише 29% українців. Про це свідчать дані опитування проведеного КМІСІ, повідомляє УНН.

Прийняття Радою закону про ринок землі в першому читанні підтримали 29% опитаних, не підтримали вдвічі більше респондентів — 64%.

Якби всеукраїнський референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення проходив найближчої неділі, 22% українців проголосували б на референдумі “за” ринок землі, 59% — “проти”, ще 14% не брали б участі в голосуванні.

Учасники дослідження дали такі оцінки позиціям та голосуванню партій в парламенті щодо продажу землі: 20% схвалили голосування “Слуги народу”, 39% — не схвалили (баланс −19%); 23% схвалили голосування “Опозиційної платформи — За життя”, 24% — не схвалили (баланс −1%); 25% схвалили голосування “Батьківщини”, 23% — не схвалили (баланс +2%); 15% схвалили голосування “Європейської солідарності”, 28% — не схвалили (баланс −13%); 15% схвалили голосування “Голосу”, 22% — не схвалили (баланс −7%).

У випадку якщо іноземці зможуть купувати землю в Україні до проведення відповідного референдуму, про який говорив президент Зеленський, то на думку 43% відповідальність за це буде на Верховній Раді; на думку 17% — на Кабінеті Міністрів; на думку 51% — на президенті Зеленському; на думку 10% — на Конституційному суді; на думку 14% — на партії “Слуга народу”; на думку 14% — на правоохоронних органах (Генпрокуратура, МВС); на думку 10% — на Верховному суді.

Опитування було проведене З 22 по 25 листопада методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України — АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв’ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.

Як повідомляв УНН, 13 листопада народні депутати України, при заблокованій фракцією “Опозиційна платформа — За життя” трибуні й крики “Ганьба!”, ухвалили в першому читанні законопроект № 2178-10 щодо запровадження ринку землі. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

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