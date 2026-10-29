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Техніка

путін закликав держави посилити контроль над соцмережами заради "безпеки"

Київ • УНН

 • 128 перегляди

путін заявив, що контроль над соцмережами потрібен для безпеки та інформаційного суверенітету. Він пов’язав протести в Ірані з їхнім впливом.

путін закликав держави посилити контроль над соцмережами заради "безпеки"

російський диктатор володимир путін заявив, що державна влада повинна мати можливість впливати на роботу соціальних мереж, пояснюючи це необхідністю гарантувати безпеку та зберігати інформаційний суверенітет. Про це він сказав під час саміту "росія – Африка" в москві, пише УНН.

Деталі

Як приклад путін навів Францію, влада якої, за його твердженням, не здатна повністю контролювати соціальні мережі, що впливають на ситуацію у великих містах країни.

Я думаю, буде правильно, якщо ми всі впливатимемо на це й думатимемо про питання безпеки

– заявив він.

путін пов'язав протести в Ірані з відсутністю контролю над соцмережами

російський лідер також стверджував, що протести в Ірані під час кризи значною мірою організовувалися через соціальні мережі, які не контролювала місцева влада.

За його словами, якщо держава не має повного контролю над інформаційним простором, вона фактично втрачає суверенітет.

Якщо немає повного суверенітету в інформаційній сфері – суверенітет відсутній

– наголосив путін.

Він також заявив, що іранська влада нібито була змушена повністю відключати соціальні мережі через відсутність інших інструментів впливу.

Водночас путін не пояснив, які саме додаткові механізми державного контролю над соціальними платформами пропонує запровадити.

Раніше російські ЗМІ повідомляли про можливе обмеження часу перебування в інтернеті для дітей віком до 14 років та запровадження перевірки віку в соцмережах. Однак Роскомнагляд згодом заперечив, що виступав із такою ініціативою.

путін назвав Ілона Маска "генієм" після його критики Зеленського та заявив про контакти з мільярдером29.10.26, 00:37 • 10903 перегляди

Степан Гафтко

Світ
російська пропаганда
Соціальна мережа
Володимир Путін
Франція
Іран