путин призвал государства усилить контроль над соцсетями ради "безопасности"

$45.600.0650.850.10
ukenru
05:58 • 830 просмотра
Ночные атаки РФ на Украину: взрывы в Харькове, удары по Днепропетровской области и погибший в Ровенской областиPhoto
05:16 • 5760 просмотра
Очередная неспокойная ночь в России: где раздавались взрывы и объявляли воздушную тревогу
04:17 • 10447 просмотра
Турция готова содействовать дипломатическому урегулированию войны в Украине — Эрдоган поговорил с Трампом
03:16 • 11362 просмотра
Украинские военные получили шестиместные багги ATC BOLT 1000 стоимостью 625 тысяч гривен — в чем их преимущество
02:15 • 11642 просмотра
Зеленский впервые допустил обсуждение гарантий безопасности для России после завершения войны — FT
01:37 • 11217 просмотра
Производитель ракет Ruta для ВСУ договорился о сотрудничестве с Helsing, а совместный проект с Rheinmetall оказался под вопросом
00:38 • 12503 просмотра
Неизвестные от имени Умерова пытаются получить информацию о международных переговорах Украины
28 октября, 23:55 • 11719 просмотра
Хакеры взломали государственные системы Молдовы и похитили данные почти трети населения страны
28 октября, 23:16 • 11514 просмотра
Сделка Трампа с Путиным о поставках российского дизельного топлива не помогла снизить цены на топливо в США — WSJ
28 октября, 22:37 • 11913 просмотра
путин назвал Илона Маска «гением» после его критики Зеленского и заявил о контактах с миллиардером
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2.3м/с
64%
757мм
Популярные новости
В Турции задержали 85 членов группировки из-за поджогов Starlink — CNN28 октября, 20:17 • 3892 просмотра
Тейлор Свифт рассказала, как известный певец подбросил ей тысячи сверчков и испортил сон на несколько месяцев28 октября, 22:05 • 9088 просмотра
Полиция завершила расследование смерти Хайден Панеттьери и назвала официальную причину28 октября, 23:05 • 8402 просмотра
36 стран официально подтвердили участие в «Евровидении-2027», среди них Украина, а Канада дебютирует на конкурсе29 октября, 00:06 • 6792 просмотра
В Великобритании создали первую умную отвёртку с искусственным интеллектом, которая сама подбирает насадкиVideo01:05 • 5506 просмотра
публикации
Тарифы на воду будут проверять по новым правилам: уменьшатся ли платежи украинцев28 октября, 18:10 • 27697 просмотра
Закон о безопасности работников на рабочем месте требует доработки: в ФПУ объяснили, почему просят президента наложить вето
Эксклюзив
28 октября, 15:20 • 41442 просмотра
Замена летних шин на зимние: когда стоит это делать и предусмотрены ли штрафы28 октября, 13:32 • 34266 просмотра
82-я годовщина изгнания нацистских оккупантов из Украины: история, цена и сегодняшний день28 октября, 12:10 • 40964 просмотра
Старая авиация — новые возможности: в «МС АВИА-ГРЕЙД» объяснили роль модернизации вертолётов
Эксклюзив
28 октября, 08:35 • 60994 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Александр Стабб
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Германия
Иран
Реклама
УНН Lite
В Сахаре нашли загадочную гробницу возрастом более 4000 лет с двумя каменными "антеннами"05:05 • 1412 просмотра
Дженнифер Лоуренс призналась, что тайно спорит с незнакомцами в TikTok с анонимного аккаунта04:06 • 1996 просмотра
Деми Ловато рассказала, как восстановила дружбу с Селеной Гомес после нескольких лет отдаления03:07 • 3002 просмотра
В Италии представили уникальную Maserati GranTurismo с медным кузовом и необычными дверями02:45 • 2658 просмотра
Ким Кардашьян раскрыла последние слова отца перед смертью, который предсказал её будущий успех02:06 • 3410 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Старлинк
Отопление
Золото

путин призвал государства усилить контроль над соцсетями ради "безопасности"

Киев • УНН

 • 1818 просмотра

путин заявил, что контроль над соцсетями необходим для безопасности и информационного суверенитета. Он связал протесты в Иране с их влиянием.

путин призвал государства усилить контроль над соцсетями ради "безопасности"

российский диктатор владимир путин заявил, что государственная власть должна иметь возможность влиять на работу социальных сетей, объясняя это необходимостью гарантировать безопасность и сохранять информационный суверенитет. Об этом он сказал во время саммита "россия – Африка" в москве, пишет УНН.

Подробности

В качестве примера путин привел Францию, власти которой, по его утверждению, не способны полностью контролировать социальные сети, влияющие на ситуацию в крупных городах страны.

Я думаю, будет правильно, если мы все будем влиять на это и думать о вопросах безопасности

– заявил он.

путин связал протесты в Иране с отсутствием контроля над соцсетями

российский лидер также утверждал, что протесты в Иране во время кризиса в значительной степени организовывались через социальные сети, которые местные власти не контролировали.

По его словам, если государство не имеет полного контроля над информационным пространством, оно фактически теряет суверенитет.

Если нет полного суверенитета в информационной сфере – суверенитет отсутствует

– подчеркнул путин.

Он также заявил, что иранские власти якобы были вынуждены полностью отключать социальные сети из-за отсутствия других инструментов влияния.

В то же время путин не объяснил, какие именно дополнительные механизмы государственного контроля над социальными платформами предлагает ввести.

Ранее российские СМИ сообщали о возможном ограничении времени пребывания в интернете для детей в возрасте до 14 лет и введении проверки возраста в соцсетях. Однако Роскомнадзор впоследствии опроверг, что выступал с такой инициативой.

путин назвал Илона Маска «гением» после его критики Зеленского и заявил о контактах с миллиардером29.10.26, 00:37 • 11916 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
Владимир Путин
Франция
Иран