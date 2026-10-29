путин призвал государства усилить контроль над соцсетями ради "безопасности"

российский диктатор владимир путин заявил, что государственная власть должна иметь возможность влиять на работу социальных сетей, объясняя это необходимостью гарантировать безопасность и сохранять информационный суверенитет. Об этом он сказал во время саммита "россия – Африка" в москве, пишет УНН.

Подробности

В качестве примера путин привел Францию, власти которой, по его утверждению, не способны полностью контролировать социальные сети, влияющие на ситуацию в крупных городах страны.

Я думаю, будет правильно, если мы все будем влиять на это и думать о вопросах безопасности – заявил он.

путин связал протесты в Иране с отсутствием контроля над соцсетями

российский лидер также утверждал, что протесты в Иране во время кризиса в значительной степени организовывались через социальные сети, которые местные власти не контролировали.

По его словам, если государство не имеет полного контроля над информационным пространством, оно фактически теряет суверенитет.

Если нет полного суверенитета в информационной сфере – суверенитет отсутствует – подчеркнул путин.

Он также заявил, что иранские власти якобы были вынуждены полностью отключать социальные сети из-за отсутствия других инструментов влияния.

В то же время путин не объяснил, какие именно дополнительные механизмы государственного контроля над социальными платформами предлагает ввести.

Ранее российские СМИ сообщали о возможном ограничении времени пребывания в интернете для детей в возрасте до 14 лет и введении проверки возраста в соцсетях. Однако Роскомнадзор впоследствии опроверг, что выступал с такой инициативой.

путин назвал Илона Маска «гением» после его критики Зеленского и заявил о контактах с миллиардером