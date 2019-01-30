"ПСЖ" витратив 47 млн. євро на трансфер аргентинського півзахисника

Термін дії контракту з аргентинцем розрахований до кінця сезону-2022/2023.

“Я відчуваю велику гордість, коли переходжу в „ПСЖ“. Після мого попереднього досвіду в Італії та Росії у мене з’явилася ця фантастична можливість не тільки відкрити для себе нову футболку, а й особливо одну з найпрестижніших футболок у світі. Я дякую президенту і тренеру за довіру, надану мені. Всі ми знаємо надзвичайне спортивну потужність „ПСЖ“, його гравців і співробітників. Я поділяю з ними ті ж самі високі амбіції і зроблю все, щоб дати своєму клубу те, що він очікує від мене як півзахисника”, — наголосив новачок.

Варто відзначити, що у нинішньому сезоні Паредес відіграв 22 рази за “Зеніт”, забив 4 рази і здійснив 4 асисти. Також він виступав за “Бока Хуніорс”, “К’єво”, “Емполі” та “Рому”.