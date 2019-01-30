"ПСЖ" потратил 47 млн. евро на трансфер аргентинского полузащитника

Срок действия контракта с аргентинцем рассчитан до конца сезона — 2022/2023.

“Я чувствую большую гордость, когда перехожу в ”ПСЖ“. После моего предыдущего опыта в Италии и России у меня появилась эта фантастическая возможность не только открыть для себя новую футболку, но и особенно одну из самых престижных футболок в мире. Я благодарю президента и тренера за доверие, оказанное мне. Все мы знаем чрезвычайное спортивную мощность „ПСЖ“, его игроков и сотрудников. Я разделяю с ними те же высокие амбиции и сделаю все, чтобы дать своему клубу то, что он ожидает от меня как полузащитника”, — подчеркнул новичок.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Паредес сыграл 22 раза за “Зенит”, забил 4 раза и совершил 4 ассиста. Также он выступал за “Бока Хуниорс”, “Кьево”, “Эмполи” и “Рому”.