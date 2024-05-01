Протести проти закону про "іноагентів" тривають: у Тбілісі силовики побили лідерів опозиції
Київ • УНН
Під час акції протесту проти закону про "іноагентів" правоохоронці побили голову найбільшої опозиційної партії Грузії "Єдиний національний рух" Левана Хабеішвілі. Також повідомляється, що силовики побили лідера політичного об'єднання «Громадяни» Алеко Елісашвілі.
На акції протесту проти закону про "іноагентів" в Грузії, правоохоронці побили голову найбільшої опозиційної партії Грузії "Єдиний національний рух" Левана Хабеішвілі. Про це пише УНН з посиланням на "Эхо Кавказа".
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У соцмережі з'явились фото голови "Національного руху" Левана Хабеішвілі з травмами обличчя. Однопартійці Хабеїшвілі стверджують, що його жорстоко побили поліцейські на акції проти закону про "іноагентів".
Сам Хабеішвілі з клініки поширив у соцмережах відеозвернення, де закликав продовжувати боротьбу з "путіністами".
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Також під час сутичок з поліцією постраждав лідер політичного об'єднання "Громадяни" Алеко Елісашвілі. В мережі з'явилось відео, як він підходить до поліцейських і вони кидають його на землю.
Нагадаємо
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала Міністерство внутрішніх справ припинити розгін демонстрантів у Тбілісі, які вийшли на мирну акцію протесту проти закону про "іноагентів".
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