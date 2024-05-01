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Протесты против закона об "иноагентах" продолжаются: в Тбилиси силовики избили лидеров оппозиции
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Протесты против закона об "иноагентах" продолжаются: в Тбилиси силовики избили лидеров оппозиции
Во время акции протеста против закона об "иноагентах" правоохранители избили главу крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили. Также сообщается, что силовики избили лидера политического объединения "Граждане" Алеко Элисашвили.
Войска рф атаковали Одессу баллистикой: три человека погибли, еще трое ранены
российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Одессе, в результате чего три человека погибли и еще трое получили ранения, а также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
россияне выставили расстрелянные трамваи из Мариуполя на "развлекательной выставке"
россияне организовали выставку уничтоженных трамваев из Мариуполя как «развлечение», искажая историю оккупации и уничтожения украинского города.
Для защиты подземных газохранилищ: "Нафтогаз" призвал партнеров усилить ПВО Украины
Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны от международных партнеров для защиты своих подземных хранилищ газа, которые имеют решающее значение для энергетической безопасности Европы.
Пентагон призвал партнеров передать Украине ЗРК Patriot
На фоне российских ракетных атак глава Пентагона Ллойд Остин призвал страны, имеющие зенитно-ракетные комплексы Patriot, передать их Украине, подчеркнув, что противовоздушная оборона является ключевой темой на последнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Президент Грузии призвала силовиков прекратить разгон протестующих в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Министерство внутренних дел прекратить применение непропорциональной силы против мирных протестующих, выступающих против закона об "иностранных агентах", осудив насилие во время Страстной недели.
Страны G7 обещают работать над уменьшением зависимости от российской атомной энергетики
Министры энергетики G7 договорились работать над уменьшением зависимости своих стран от российских товаров, связанных с ядерной промышленностью, в том числе способствовать диверсификации цепочки поставок ядерного топлива, свободной от российского влияния.
На юге Украины объявили воздушную тревогу: в Одессе прогремело несколько взрывов
На юге Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки баллистических ракет, после чего в Одессе произошли прозвучали взрывы. Местные власти призывают жителей региона оставаться в укрытиях.
Израиль планирует снять с вооружения ЗРК Patriot - СМИ
Израиль планирует в течение двух месяцев вывести из эксплуатации устаревшие системы противовоздушной обороны Patriot и заменить их более современными системами, такими как David's Sling и Iron Dome.
Протесты в Грузии: полиция пыталась разогнать несогласных с законом "об иноагентах" слезоточивым газом, водометами и резиновыми пулями
Полиция Грузии применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули против протестующих, которые собрались у здания парламента, чтобы выразить несогласие с предложенным законопроектом об "иностранных агентах", ранены по меньшей мере 20 человек.