Протесты против закона об "иноагентах" продолжаются: в Тбилиси силовики избили лидеров оппозиции

На акции протеста против закона об "иноагентах" в Грузии, правоохранители избили главу крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Детали

В соцсети появились фото главы "Национального движения" Левана Хабеишвили с травмами лица. Однопартийцы Хабеишвили утверждают, что его жестоко избили полицейские на акции против закона об "иноагентах".

Сам Хабеишвили из клиники распространил в соцсетях видеообращение, где призвал продолжать борьбу с "путинистами".

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Дополнение

Также во время столкновений с полицией пострадал лидер политического объединения "Граждане" Алеко Элисашвили. В сети появилось видео, как он подходит к полицейским и они бросают его на землю.

Напомним,

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Министерство внутренних дел прекратить разгон демонстрантов в Тбилиси, которые вышли на мирную акцию протеста против закона об "иноагентах".

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