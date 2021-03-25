Протест на Банковій: суд переніс обрання запобіжних заходів двом підозрюваним на 30 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Печерський районний суд Києва переніс на 30 березня розгляд клопотань про обрання запобіжних заходів для учасників акції під Офісом Президента (ОП) 20 березня — Сергія Філімонова та Олексія Білковського. Про це журналісту УНН повідомили в правоохоронних органах.
Деталі
Так, розгляд клопотань про обрання запобіжних заходів Філімонову та Білковському перенесли на 30 березня.
Додамо, що сторона обвинувачення наполягатиме на застосуванні до Філімонова та Білковського запобіжних заходів у вигляді цілодобово домашнього арешту.
Раніше правоохоронці повідомили про підозру 5 учасникам протесту на Банковій. Затриманим інкримінують хуліганство. Також було відкрито провадження ще за однією статтею ККУ — за фактом умисного знищення або пошкодження майна.
Окрім того, учаснику суботньої акції, голові ініціативи “Захистимо Протасів яр” Роману Ратушному вручили підозру через участь у акції протесту на Банковій 20 березня.
Учасників акції під Офісом Президента — Євгена Строканя та Влада Сорда — суд відправив під цілодобовий домашній арешт.
Контекст
У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.
Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручалася в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.
У МВС України згодом опублікували відео, на якому видно, як затриманий на вчорашній акції протесту чоловік — б’є шибки дверей Офісу Президента.
Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив раніше, що мітинг під Офісом Президента у суботу, 20 березня, не планувався як мирна акція. При цьому, з його слів, вже встановлені особи, які підпалювали двері, били вікна та закликали до вчинення хуліганських дій біля будівлі ОП 20 березня.