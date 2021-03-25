Протест на Банковой: суд перенес избрании меры пресечения двум подозреваемым на 30 марта

Детали

Так, рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения Филимонову и Белковского перенесли на 30 марта.

Добавим, что сторона обвинения будет настаивать на применении к Филимонову и Белковскому мер в виде круглосуточно домашнего ареста.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении 5 протестующим на Банковой. Задержанным инкриминируют хулиганство. Также было открыто производство еще по одной статье УК — по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.



Кроме того, участнику субботней акции, председателю инициативы “Защитим Протасов яр” Роману Ратушному вручили подозрение из-за участия в акции протеста на Банковой 20 марта.

Участников акции под Офисом Президента — Евгения Строканя и Влада Сорда — суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику — дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не “мирной акцией”.

В МВД Украины со опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на вчерашней акции протеста человек — бьет стекла дверей Офиса Президента.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил ранее, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом, по его словам, уже установлены лица, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП 20 марта.