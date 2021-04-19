Пропонували збільшити штрафи за порушення карантину до 3,4 млн грн, але схаменулись: непроста історія законопроекту від нардепів ЄС

Відзначимо, що авторами законопроекту про “рекордні” штрафи стали нардепи від “ЄС” — Олексій Гончаренко та Сергій Алексєєв.

Цитата

“Суть законопроекту в тому, щоб знизити штрафи за порушення карантину. Але через помилки в тексті законопроекту, штрафи б насправді збільшилися. Приношу свої вибачення і повністю беру на себе відповідальність за помилку. Законопроект відкликаємо і підготуємо новий”, — написав Гончаренко.

Деталі

Депутати від партії “Європейська солідарність” внесли до Верховної Ради законопроект про “гуманізацію” штрафів за порушення карантину.

У пояснювальній записці зазначається, що проектом закону пропонується внести зміни у статтю 44-3 КУпАП шляхом пом’якшення санкцій за її порушення, зокрема зменшити суму штрафів та передбачити оголошення попередження.

У даний момент ст. 44-3 КУАПП передбачає відповідальність громадян у вигляді штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 до 34 тисяч гривень. А відповідальність бізнесу — від 34 тисяч до 85 тисяч гривень.

Водночас нардепи у своєму законопроекті пропонують змінити в статті слова “від одного до двох” на “від 50 до 200”, а “від двох до десяти” замінити на “від 200 до 500”.

Виходить нардепи забули прибрати зі статті слово “тисячі”. Тому виходить, що при внесенні зазначених змін штрафи для громадян не зменшаться, а навпаки з 17-34 тис. грн зростуть до 3,4 млн грн, а для бізнесу до 8,5 млн грн.

Помилку помітили ЗМІ і вказали на неї - після чого з заявою про відкликання документа вийшов Олексій Гончаренко.

Доповнення

Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що в Україні з початку карантину винесено понад 200 тис. адмінпостанов через неносіння масок чи респіраторів.

У Києві правоохоронці закрили 5 закладів, які працювали з порушенням карантинних обмежень.

19 квітня народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко потрапив у новий скандал. У ЗМІ з’явилася інформація про те, що нардеп влаштував вечірку для своєї дружини у готелі Fairmont. Проти нардепа відкрили кримінальне провадження.

18 квітня поліція провела рейди у розважальних закладах столиці — перевірили більше ніж пів тисячі об’єктів та наклали на адміністраторів 50 штрафів.