Пропонували збільшити штрафи за порушення карантину до 3,4 млн грн, але схаменулись: непроста історія законопроекту від нардепів ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Нардепи від ЄС внесли до Ради законопроект, який пропонували збільшити штрафи за порушення карантину до 3,4 млн грн. Проте згодом один із співаторів - Олексій Гончаренко схаменувся, визнав помилку і запевнив, що законопроект відкличуть. Все це відбулось не без допомоги ЗМІ, передає УНН.
Відзначимо, що авторами законопроекту про “рекордні” штрафи стали нардепи від “ЄС” — Олексій Гончаренко та Сергій Алексєєв.
Цитата
“Суть законопроекту в тому, щоб знизити штрафи за порушення карантину. Але через помилки в тексті законопроекту, штрафи б насправді збільшилися. Приношу свої вибачення і повністю беру на себе відповідальність за помилку. Законопроект відкликаємо і підготуємо новий”, — написав Гончаренко.
Деталі
Депутати від партії “Європейська солідарність” внесли до Верховної Ради законопроект про “гуманізацію” штрафів за порушення карантину.
У пояснювальній записці зазначається, що проектом закону пропонується внести зміни у статтю 44-3 КУпАП шляхом пом’якшення санкцій за її порушення, зокрема зменшити суму штрафів та передбачити оголошення попередження.
У даний момент ст. 44-3 КУАПП передбачає відповідальність громадян у вигляді штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 до 34 тисяч гривень. А відповідальність бізнесу — від 34 тисяч до 85 тисяч гривень.
Водночас нардепи у своєму законопроекті пропонують змінити в статті слова “від одного до двох” на “від 50 до 200”, а “від двох до десяти” замінити на “від 200 до 500”.
Виходить нардепи забули прибрати зі статті слово “тисячі”. Тому виходить, що при внесенні зазначених змін штрафи для громадян не зменшаться, а навпаки з 17-34 тис. грн зростуть до 3,4 млн грн, а для бізнесу до 8,5 млн грн.
Помилку помітили ЗМІ і вказали на неї - після чого з заявою про відкликання документа вийшов Олексій Гончаренко.
Доповнення
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