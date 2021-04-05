На українців наклали вже понад 200 тис. штрафів через відсутність масок

Цитата:

"(Заминулий тиждень - ред.) винесено 11 044 адмінпостанови за неносіння масок чи респіраторів (всього — 200 073 адмінпостанови)", - написав Клименко.

Деталі

Так, з його слів, окремої уваги заслуговують деякі підприємці, які не реагують на заборону працювати в період локдауну. "Якщо думаєте, що найхитріші, то ви помиляєтесь. Всі ваші порушення поліція фіксує. Дякую небайдужим громадянам, які повідомляють нас про роботу закладів дозвілля, харчування, торгівлі... Щодня більше 1200 рейдових груп перевіряють дотримання карантину суб’єктами господарювання. Але інколи не всюди встигаємо, тож допомога громадськості дуже важлива”, — написав Клименко.

Так, він надав й іншу статистику за минулий тиждень:



складено 1881 адмінпротокол за порушення правил щодо карантину людей (всього з початку карантину — 85 982 адмінпротоколи)



перевірено 72 387 суб’єктів господарювання. Виявлено 1095 порушень, припинено роботу 136 закладів (з них 72 — заклади дозвілля, 64 — харчування).



“Нагадую, що в Києві, Чернігові та Миколаєві в межах посиленого карантину весь громадський транспорт переведений в режим спецперевезень. Поліцейські перевіряють наявність в пасажирів спецквитків. Прошу всіх з розумінням поставитися до цієї вимоги. Звісно, з’являються і провокатори, які всіма силами намагаються "накрутити“ і поліцейських, і оточуючих. Не піддавайтесь”, — розповів Клименко.

Доповнення

У Києві з 5 квітня запровадили суворі карантинні обмеження, які торкнулися і роботи громадського транспорту - він можливий лише за спецперепустками.

Від початку дії обмежувальних заходів 5 квітня поліцейські Києва посилили контроль за дотриманням громадянами правил карантину. Правоохоронці перевіряють у киян перепустки до громадського транспорту та за допомогою гучномовця звертаються до перехожих щодо виконання карантинних вимог.



