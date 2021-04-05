На украинцев наложили более 200 тыс. штрафов за отсутствие масок
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Украине с начала карантина вынесено более 200 тыс. админпостановлений из-за неношения масок или респираторов. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook, передает УНН.
Цитата:
"(За прошлую неделю - ред.) вынесено 11044 админпостановлений по неношению масок или респираторов (всего - 200 073 админпостановлений)", - написал Клименко.
Детали
Так, по его словам, отдельного внимания заслуживают некоторые предприниматели, которые не реагируют на запрет работать в период локдауна. "Если думаете, что хитрее всех, то вы ошибаетесь. Все ваши нарушения полиция фиксирует. Спасибо неравнодушным гражданам, которые сообщают нам о работе развлекательных учреждений, питания, торговли... Каждый день более 1200 рейдовых групп проверяют соблюдение карантина субъектами хозяйствования. Но иногда не всюду успеваем, поэтому помощь общественности очень важна", - написал Клименко.
Так, он предоставил и другую статистику за неделю:
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- составлен 1881 админпротокол за нарушение правил карантина людей (всего с начала карантина - 85 982 админпротокола)
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- проверено 72 387 субъектов хозяйствования. Выявлено 1095 нарушений, приостановлена работа 136 учреждений (из них 72 - развлекательные учреждения, 64 - питания).
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"Напоминаю, что в Киеве, Чернигове и Николаеве в рамках усиленного карантина весь общественный транспорт переведен в режим спецперевозок. Полицейские проверяют наличие у пассажиров спецбилетов. Прошу всех с пониманием отнестись к этому требованию. Конечно, появляются и провокаторы, которые всеми силами пытаются "накрутить" и полицейских, и окружающих. Не поддавайтесь", - рассказал Клименко.
Дополнение
В Киеве с 5 апреля ввели строгие карантинные ограничения, которые повлияли на работу общественного транспорта - проезд возможен только по спецпропускам.
С начала действия ограничительных мер 5 апреля полицейские Киева усилили контроль за соблюдением гражданами правил карантина. Правоохранители проверяют у киевлян пропуска на общественный транспорт и с помощью громкоговорителя обращаются к прохожим относительно выполнения карантинных требований.