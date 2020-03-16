Профільні міністерства отримали низку рішень для боротьби з поширенням SARS-CoV-2 - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Профільні міністерства отримали під час засідання уряду “важливі доручення”, на тлі боротьби з поширенням коронавірусної інфекції в межах країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Шмигаль зазначив, що окрім важливих рішень, Уряд України надав “важливі доручення” в профільні міністерства:
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- опрацювати разом з мережами ретейлерів перелік товарів, експорт яких варто обмежити;
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- оцінити кількість коштів, необхідних для доплати у розмірі 1000 грн громадянам, які мають пенсію менш ніж 5000 грн;
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- підготувати лист і звернення до МВФ щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків короновірусу.
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“Попереду ще багато роботи, але об’єднавши зусилля, ми здатні все подолати”, — резюмував прем’єр.
Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Всього в Україні зафіксовано п’ять підтверджених випадків інфекції.
Як повідомляв УНН, раніше Кабінет міністрів заборонив залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське сполучення в Україні з 12:00 18 березня, протягом 17 березня планово буде вводитись заборона на роботу метрополітену. Можливість пересуватись громадським транспортом в межах міста - обмежать.
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Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.
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