Профільні міністерства отримали низку рішень для боротьби з поширенням SARS-CoV-2 - Шмигаль

КИЇВ. 17 березня. УНН. Профільні міністерства отримали під час засідання уряду “важливі доручення”, на тлі боротьби з поширенням коронавірусної інфекції в межах країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.