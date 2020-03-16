Профильные министерства получили ряд решений для борьбы с распространением SARS-CoV-2 - Шмыгаль

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102851 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105601 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107580 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106360 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115477 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101381 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105712 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106737 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131640 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130481 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Профильные министерства получили ряд решений для борьбы с распространением SARS-CoV-2 - Шмыгаль

Профильные министерства получили ряд решений для борьбы с распространением SARS-CoV-2 - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 12438 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Профильные министерства получили во время заседания правительства "важные поручения", на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции в пределах страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль отметил, что кроме важных решений, Правительство Украины предоставило "важные поручения" в профильные министерства:

  • проработать вместе с сетями ретейлеров перечень товаров, экспорт которых следует ограничить;
  • оценить количество средств, необходимых для доплаты в размере 1000 грн гражданам, имеющим пенсию менее 5000 грн;
  • подготовить письмо и обращение к МВФ о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий короновируса.

"Впереди еще много работы, но объединив усилия, мы способны все преодолеть", - резюмировал премьер.

Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Украине зафиксировано пять подтвержденных случаев инфекции.

Как сообщал УНН, ранее Кабинет министров запретил железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение в Украине с 12:00 18 марта, в течение 17 марта планово будет вводиться запрет на работу метрополитена. Возможность передвигаться общественным транспортом в пределах города — ограничат.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.

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